https://sputniknews.com.tr/20220830/dev-balkabagina-binerek-nehirde-61-kilometre-kurek-cekti-1060569844.html
Dev balkabağına binerek nehirde 61 kilometre kürek çekti
Dev balkabağına binerek nehirde 61 kilometre kürek çekti
ABD’nin Nebraska kentinden Duane Hansen adlı adam, 383 kiloluk dev balkabağının içini oyarak küçük bir kayık haline getirdi. Hansen, balkabağıyla Missouri... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T14:37+0300
2022-08-30T14:37+0300
2022-08-30T14:42+0300
nebraska
yaşam
balkabağı
rekor
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Nebraska eyaletinin Bellevue Kent Belediyesi 27 Ağustos’ta yaptıkları açıklamada, yaklaşık 383 kiloluk bir balkabağının içini oyarak kendine kayık yapan Duane Hansen’ın, Missouri Nehri’nde yaklaşık 61 kilometre kürek çekerek yol kat ettiğini açıkladı.Açıklamada ilk başta balkabağının sadece nehirde yüzdürüleceğini düşündüklerini belirten belediye yetkilileri, “Hansen'in aslında bu yolculukta balkabağına bineceğini konuşmanın ilerleyen zamanlarında fark ettik” dedi.60. doğum gününü kutlamak hem de bu alanda rekor kırmak istediğini belirten Hansen, 27 Ağustos’ta sabah saatlerinde yetkililerin şahitliğinde balkabağına atlayarak nehirde kürek çekmeye başladı.Hansen akşam saatlerinde rekoru kırarak nehir üzerinden Nebraska kentine ulaştı.
https://sputniknews.com.tr/20191023/413-kiloluk-balkabagi-yetistirdi-bot-olarak-kullaniyor-1040454645.html
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nebraska, balkabağı, rekor
Dev balkabağına binerek nehirde 61 kilometre kürek çekti
14:37 30.08.2022 (güncellendi: 14:42 30.08.2022) Abone ol
ABD’nin Nebraska kentinden Duane Hansen adlı adam, 383 kiloluk dev balkabağının içini oyarak küçük bir kayık haline getirdi. Hansen, balkabağıyla Missouri Nehri’nde 61 kilometre kürek çekerek rekor kırdı.
Nebraska eyaletinin Bellevue Kent Belediyesi 27 Ağustos’ta yaptıkları açıklamada, yaklaşık 383 kiloluk bir balkabağının içini oyarak kendine kayık yapan Duane Hansen’ın, Missouri Nehri’nde yaklaşık 61 kilometre kürek çekerek yol kat ettiğini açıkladı.
Açıklamada ilk başta balkabağının sadece nehirde yüzdürüleceğini düşündüklerini belirten belediye yetkilileri, “Hansen'in aslında bu yolculukta balkabağına bineceğini konuşmanın ilerleyen zamanlarında fark ettik” dedi.
60. doğum gününü kutlamak hem de bu alanda rekor kırmak istediğini belirten Hansen, 27 Ağustos’ta sabah saatlerinde yetkililerin şahitliğinde balkabağına atlayarak nehirde kürek çekmeye başladı.
Hansen akşam saatlerinde rekoru kırarak nehir üzerinden Nebraska kentine ulaştı.