https://sputniknews.com.tr/20220830/dev-balkabagina-binerek-nehirde-61-kilometre-kurek-cekti-1060569844.html

Dev balkabağına binerek nehirde 61 kilometre kürek çekti

Dev balkabağına binerek nehirde 61 kilometre kürek çekti

ABD’nin Nebraska kentinden Duane Hansen adlı adam, 383 kiloluk dev balkabağının içini oyarak küçük bir kayık haline getirdi. Hansen, balkabağıyla Missouri... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T14:37+0300

2022-08-30T14:37+0300

2022-08-30T14:42+0300

nebraska

yaşam

balkabağı

rekor

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Nebraska eyaletinin Bellevue Kent Belediyesi 27 Ağustos’ta yaptıkları açıklamada, yaklaşık 383 kiloluk bir balkabağının içini oyarak kendine kayık yapan Duane Hansen’ın, Missouri Nehri’nde yaklaşık 61 kilometre kürek çekerek yol kat ettiğini açıkladı.Açıklamada ilk başta balkabağının sadece nehirde yüzdürüleceğini düşündüklerini belirten belediye yetkilileri, “Hansen'in aslında bu yolculukta balkabağına bineceğini konuşmanın ilerleyen zamanlarında fark ettik” dedi.60. doğum gününü kutlamak hem de bu alanda rekor kırmak istediğini belirten Hansen, 27 Ağustos’ta sabah saatlerinde yetkililerin şahitliğinde balkabağına atlayarak nehirde kürek çekmeye başladı.Hansen akşam saatlerinde rekoru kırarak nehir üzerinden Nebraska kentine ulaştı.

https://sputniknews.com.tr/20191023/413-kiloluk-balkabagi-yetistirdi-bot-olarak-kullaniyor-1040454645.html

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