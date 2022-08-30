https://sputniknews.com.tr/20220830/damadi-vinc-ile-sallandirdilar-altinda-ciftetelli-oynadilar-1060561698.html
Damadı vinç ile sallandırdılar, altında çiftetelli oynadılar
Damadı vinç ile sallandırdılar, altında çiftetelli oynadılar
Bursa'da düğün öncesi damadı vinç ile sallandırdılar. Arkadaşları ise damadın altında oyunlar oynadı. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T11:43+0300
2022-08-30T11:43+0300
2022-08-30T12:07+0300
vinç
yaşam
damat
düğün
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Bursa'da İznik ilçesinde damadın arkadaşları kiraladıkları vinç ile damadı iple sallandırdılar.Arkadaşları damadın altında çiftetelli oynarken zaman zaman ayaklarından tutmaya çalıştılar.
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vinç, damat, düğün
Damadı vinç ile sallandırdılar, altında çiftetelli oynadılar
11:43 30.08.2022 (güncellendi: 12:07 30.08.2022) Abone ol
Bursa'da düğün öncesi damadı vinç ile sallandırdılar. Arkadaşları ise damadın altında oyunlar oynadı.
Bursa'da İznik ilçesinde damadın arkadaşları kiraladıkları vinç ile damadı iple sallandırdılar.
Arkadaşları damadın altında çiftetelli oynarken zaman zaman ayaklarından tutmaya çalıştılar.