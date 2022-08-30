Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220830/damadi-vinc-ile-sallandirdilar-altinda-ciftetelli-oynadilar-1060561698.html
Damadı vinç ile sallandırdılar, altında çiftetelli oynadılar
Damadı vinç ile sallandırdılar, altında çiftetelli oynadılar
Bursa'da düğün öncesi damadı vinç ile sallandırdılar. Arkadaşları ise damadın altında oyunlar oynadı. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T11:43+0300
2022-08-30T12:07+0300
vinç
yaşam
damat
düğün
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060561552_0:306:480:576_1920x0_80_0_0_5c2c6ebe8476e845c28969b3148f67f8.jpg
Bursa'da İznik ilçesinde damadın arkadaşları kiraladıkları vinç ile damadı iple sallandırdılar.Arkadaşları damadın altında çiftetelli oynarken zaman zaman ayaklarından tutmaya çalıştılar.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060561552_0:261:480:621_1920x0_80_0_0_b3a3da4e2233b5f3b05c6c6cebbcedd8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vinç, damat, düğün
vinç, damat, düğün

Damadı vinç ile sallandırdılar, altında çiftetelli oynadılar

11:43 30.08.2022 (güncellendi: 12:07 30.08.2022)
© İHABursa'da damadı vinç ile sallandırdılar
Bursa'da damadı vinç ile sallandırdılar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© İHA
Abone olTelegram
Bursa'da düğün öncesi damadı vinç ile sallandırdılar. Arkadaşları ise damadın altında oyunlar oynadı.
Bursa'da İznik ilçesinde damadın arkadaşları kiraladıkları vinç ile damadı iple sallandırdılar.
Arkadaşları damadın altında çiftetelli oynarken zaman zaman ayaklarından tutmaya çalıştılar.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала