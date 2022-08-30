https://sputniknews.com.tr/20220830/cumhurbaskani-erdogan-milli-savunma-universitesi-kara-harp-okulu-diploma-alma-toreninde-konusuyor-1060577118.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşından itibaren hedeflerimizin somut neticelerini almaya başlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşından itibaren hedeflerimizin somut neticelerini almaya başlayacağız

Ankara’da Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki en büyük sıkıntı... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T17:43+0300

2022-08-30T17:43+0300

2022-08-30T18:13+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

milli savunma üniversitesi

diploma

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından bazı detaylar şöyle:-Türkiye artık darbeci zihniyetin 70 yıl boyunca örselediği askeri eğitim ve öğretim sistemini tamamen terk etmiştir.-Yeni askeri eğitim ve yönetim sistemimizle milli iradenin üstünlüğüne bağlı, sadece milletine, devletine ve meşru idarecilerine tabi bir TSK'ya sahip oldu.-Terörle mücadeledeki tecrübelerini, savunma sanayisi ürünlerini dostlarıyla paylaşan Türkiye'nin cömertliği, pek çok yerde oyun değiştirici işlev görmüştür.-Önümüzdeki en büyük sıkıntı hayat pahalılığı meselesidir. Yılbaşından itibaren hedeflerimizin somut neticelerini almaya başlayacağız.-İlişkilerimizin toplamındaki kar ve zarar hanesine bakarak hareket ediyoruz, bir yandan da ihtiyaçlarımıza uygun yeni ortaklıklar kurmayı ihmal etmiyoruz. -Güya müttefik olduğumuz ülkelerin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları veya bu tür tavırları sergileyenlere verdikleri destekler canımızı sıkıyor .-Tehditleri kaynağında engelleme stratejisine geçerek artık geriden gelen değil, ön alan bir ülke haline geldik.-Göreve geldiğimizde savunma sanayimizin yüzde 20'si milli, bunun dışında elimiz boş ama şimdi bu yüzde 20 yüzde 80'e çıktı. Artık belli bir gücümüz var.-İlişkilerimizin toplamındaki kar ve zarar hanesine bakarak hareket ediyoruz, bir yandan da ihtiyaçlarımıza uygun yeni ortaklıklar kurmayı ihmal etmiyoruz.

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recep tayyip erdoğan, milli savunma üniversitesi, diploma