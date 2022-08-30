https://sputniknews.com.tr/20220830/cumhurbaskani-erdogan-30-agustos-zafer-bayrami-tebriklerini-kabul-etti-1060568742.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T14:11+0300
2022-08-30T14:11+0300
2022-08-30T14:11+0300
türkiye
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı külliyesi
30 ağustos zafer bayramı
kutlama
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Büyük Zafer'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törene katılan ve Devlet Mezarlığı'nı ziyaret eden Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina girişinde düzenlenen törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.Bu yıl ilk defa Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının akrabaları da törende yer aldı.Törende ayrıca Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu bseslendirdi.Tören, başkentte görevli çeşitli rütbelerden askeri personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.
https://sputniknews.com.tr/20220830/taksim-meydaninda-30-agustos-zafer-bayrami-toreni-1060557835.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı külliyesi, 30 ağustos zafer bayramı, kutlama
türkiye, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı külliyesi, 30 ağustos zafer bayramı, kutlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.
Büyük Zafer'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törene katılan ve Devlet Mezarlığı'nı ziyaret eden Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina girişinde düzenlenen törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.
Bu yıl ilk defa Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının akrabaları da törende yer aldı.
Törende ayrıca Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu bseslendirdi.
Tören, başkentte görevli çeşitli rütbelerden askeri personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.