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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan, bizim siyasi, askeri, ekonomik olarak muhatabımız değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan, bizim siyasi, askeri, ekonomik olarak muhatabımız değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '30 Ağustos - Büyük Zafer’in 100. Yılı Özel Programı'nda, "Bize F-35 vermiyorlarmış, aldığımız savunma... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:Yunanistan, bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir.Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz.Yunanistan hava sahamızı, uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak NATO ve müttefiklere meydan okumuştur.Amerika bize vermediği F35'leri Yunanistan'a ikram ederek, Rus hava savunma sistemlerinin bu uçaklarla aynı çuvala girmesinin yolunu kendi eliyle açmıştır.Bize F-35 vermiyorlarmış, aldığımız savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış, umurumuzda değil. Bizden esirgenen her ürünü üretme kabiliyetine sahibiz.Hazırlıklarına başladığımız 2053 vizyonumuzla, ülkemizi dünya liginin en üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışan budur.Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ü, Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye 100 yılı' haline getirecek yeni atılımın başlangıcı haline dönüştüreceğiz."
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan, bizim siyasi, askeri, ekonomik olarak muhatabımız değil

20:18 30.08.2022 (güncellendi: 21:19 30.08.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '30 Ağustos - Büyük Zafer’in 100. Yılı Özel Programı'nda, "Bize F-35 vermiyorlarmış, aldığımız savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış, umurumuzda değil. Bizden esirgenen her ürünü üretme kabiliyetine sahibiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:
Yunanistan, bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir.
Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz.
Yunanistan hava sahamızı, uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak NATO ve müttefiklere meydan okumuştur.
Amerika bize vermediği F35'leri Yunanistan'a ikram ederek, Rus hava savunma sistemlerinin bu uçaklarla aynı çuvala girmesinin yolunu kendi eliyle açmıştır.
Bize F-35 vermiyorlarmış, aldığımız savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış, umurumuzda değil. Bizden esirgenen her ürünü üretme kabiliyetine sahibiz.

Hazırlıklarına başladığımız 2053 vizyonumuzla, ülkemizi dünya liginin en üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışan budur.
Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ü, Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye 100 yılı' haline getirecek yeni atılımın başlangıcı haline dönüştüreceğiz."
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