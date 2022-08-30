https://sputniknews.com.tr/20220830/chris-rocka-yeniden-oscar-sunuculugu-teklifi-1060568883.html
Will Smith'ten tokat yiyen Chris Rock'a yeniden Oscar sunuculuğu teklifi
Will Smith'ten tokat yiyen Chris Rock'a yeniden Oscar sunuculuğu teklifi
Oscar Ödülleri'nde Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat atmasının yankıları hala sürerken Rock'a yeniden sunucu olması için teklif götürüldüğü ortaya çıktı. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T14:20+0300
2022-08-30T14:20+0300
2022-08-30T14:30+0300
chris rock
oscar ödülleri
yaşam
will smith
tokat
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Komedyen Chris Rock, geçen pazar günü Phoenix komedi gösterisinde Oscar’a sunuculuk için tekrar çağrıldığını paylaştı.Teklifi reddettiNTV’nin aktardığına göre, oyuncunun bu teklifi reddettiği ortaya çıktı. Öte yandan Rock’a Super Bowl reklamı yapmasının önerildiği ancak onu da kabul etmediği belirtildi.94. Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı.Oscar'daki tokat olayı sonrası reyting'lerin yüksek gelmesinin ardından komedyen Chris Rock'ın Oscar 2023 törenini de sunmasına sıcak bakıldığı biliniyordu.
https://sputniknews.com.tr/20220727/oscar-torenindeki-tokada-dair-konusan-rock-kelimelerin-acittigini-soyleyen-yuzune-yumruk-yememistir-1059195602.html
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chris rock, oscar ödülleri, will smith, tokat
chris rock, oscar ödülleri, will smith, tokat
Will Smith'ten tokat yiyen Chris Rock'a yeniden Oscar sunuculuğu teklifi
14:20 30.08.2022 (güncellendi: 14:30 30.08.2022) Abone ol
Oscar Ödülleri'nde Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat atmasının yankıları hala sürerken Rock'a yeniden sunucu olması için teklif götürüldüğü ortaya çıktı.
Komedyen Chris Rock, geçen pazar günü Phoenix komedi gösterisinde Oscar’a sunuculuk için tekrar çağrıldığını paylaştı.
Teklifi reddetti
NTV’nin aktardığına göre, oyuncunun bu teklifi reddettiği ortaya çıktı. Öte yandan Rock’a Super Bowl reklamı yapmasının önerildiği ancak onu da kabul etmediği belirtildi.
94. Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı.
Oscar'daki tokat olayı sonrası reyting'lerin yüksek gelmesinin ardından komedyen Chris Rock'ın Oscar 2023 törenini de sunmasına sıcak bakıldığı biliniyordu.