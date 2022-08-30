https://sputniknews.com.tr/20220830/chris-rocka-yeniden-oscar-sunuculugu-teklifi-1060568883.html

Will Smith'ten tokat yiyen Chris Rock'a yeniden Oscar sunuculuğu teklifi

Will Smith'ten tokat yiyen Chris Rock'a yeniden Oscar sunuculuğu teklifi

Oscar Ödülleri'nde Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat atmasının yankıları hala sürerken Rock'a yeniden sunucu olması için teklif götürüldüğü ortaya çıktı. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T14:20+0300

2022-08-30T14:20+0300

2022-08-30T14:30+0300

chris rock

oscar ödülleri

yaşam

will smith

tokat

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Komedyen Chris Rock, geçen pazar günü Phoenix komedi gösterisinde Oscar’a sunuculuk için tekrar çağrıldığını paylaştı.Teklifi reddettiNTV’nin aktardığına göre, oyuncunun bu teklifi reddettiği ortaya çıktı. Öte yandan Rock’a Super Bowl reklamı yapmasının önerildiği ancak onu da kabul etmediği belirtildi.94. Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı.Oscar'daki tokat olayı sonrası reyting'lerin yüksek gelmesinin ardından komedyen Chris Rock'ın Oscar 2023 törenini de sunmasına sıcak bakıldığı biliniyordu.

https://sputniknews.com.tr/20220727/oscar-torenindeki-tokada-dair-konusan-rock-kelimelerin-acittigini-soyleyen-yuzune-yumruk-yememistir-1059195602.html

tokat

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