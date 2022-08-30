https://sputniknews.com.tr/20220830/chpden-af-aciklamasi-getirsinler-parlamentoda-beraber-calisalim-1060558778.html

CHP'den af açıklaması: 'Getirsinler Parlamento'da beraber çalışalım'

CHP'den af açıklaması: 'Getirsinler Parlamento'da beraber çalışalım'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, MHP'de yürütülen af çalışması konusunda açıklama yaptı. 'Doğru' bir düzenleme gelirse inceleyeceklerini belirten... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T10:42+0300

2022-08-30T10:42+0300

2022-08-30T10:42+0300

politika

tbmm

genel af

cezaevi

chp

mhp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103279/33/1032793392_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_cdd430e156d2f438ab7c756325274dd1.jpg

MHP'de yürütülen af çalışması konusunda, CHP'den ilk açıklama geldi.'Getirsinler Meclis'te beraber çalışalım'Halk TV yayınına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Getirsinler. Bir hazırlık yapılacaksa parlamentoda birlikte çalışalım'' dedi.''Doğru'' bir düzenleme gelirse inceleyeceklerini belirten Erkek, ''Devlete karşı işlenen suçlar affedilebilir. Kişilere karşı işlenen suçları affedemezsiniz'' diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220805/sarigul-gelin-bir-af-cikaralim-adi-da-toplumsal-baris-affi-olsun-1059525649.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, genel af, cezaevi, chp, mhp