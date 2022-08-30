https://sputniknews.com.tr/20220830/chpden-af-aciklamasi-getirsinler-parlamentoda-beraber-calisalim-1060558778.html
CHP'den af açıklaması: 'Getirsinler Parlamento'da beraber çalışalım'
CHP'den af açıklaması: 'Getirsinler Parlamento'da beraber çalışalım'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, MHP'de yürütülen af çalışması konusunda açıklama yaptı. 'Doğru' bir düzenleme gelirse inceleyeceklerini belirten... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T10:42+0300
2022-08-30T10:42+0300
2022-08-30T10:42+0300
politika
tbmm
genel af
cezaevi
chp
mhp
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MHP'de yürütülen af çalışması konusunda, CHP'den ilk açıklama geldi.'Getirsinler Meclis'te beraber çalışalım'Halk TV yayınına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Getirsinler. Bir hazırlık yapılacaksa parlamentoda birlikte çalışalım'' dedi.''Doğru'' bir düzenleme gelirse inceleyeceklerini belirten Erkek, ''Devlete karşı işlenen suçlar affedilebilir. Kişilere karşı işlenen suçları affedemezsiniz'' diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220805/sarigul-gelin-bir-af-cikaralim-adi-da-toplumsal-baris-affi-olsun-1059525649.html
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tbmm, genel af, cezaevi, chp, mhp
tbmm, genel af, cezaevi, chp, mhp
CHP'den af açıklaması: 'Getirsinler Parlamento'da beraber çalışalım'
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, MHP'de yürütülen af çalışması konusunda açıklama yaptı. 'Doğru' bir düzenleme gelirse inceleyeceklerini belirten Erkek, "Getirsinler. Bir hazırlık yapılacaksa parlamentoda birlikte çalışalım'' dedi.
MHP'de yürütülen af çalışması konusunda, CHP'den ilk açıklama geldi.
'Getirsinler Meclis'te beraber çalışalım'
Halk TV yayınına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Getirsinler. Bir hazırlık yapılacaksa parlamentoda birlikte çalışalım'' dedi.
''Doğru'' bir düzenleme gelirse inceleyeceklerini belirten Erkek, ''Devlete karşı işlenen suçlar affedilebilir. Kişilere karşı işlenen suçları affedemezsiniz'' diye konuştu.