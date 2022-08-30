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CHP'den af açıklaması: 'Getirsinler Parlamento'da beraber çalışalım'
CHP'den af açıklaması: 'Getirsinler Parlamento'da beraber çalışalım'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, MHP'de yürütülen af çalışması konusunda açıklama yaptı. 'Doğru' bir düzenleme gelirse inceleyeceklerini belirten... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T10:42+0300
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MHP'de yürütülen af çalışması konusunda, CHP'den ilk açıklama geldi.'Getirsinler Meclis'te beraber çalışalım'Halk TV yayınına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Getirsinler. Bir hazırlık yapılacaksa parlamentoda birlikte çalışalım'' dedi.''Doğru'' bir düzenleme gelirse inceleyeceklerini belirten Erkek, ''Devlete karşı işlenen suçlar affedilebilir. Kişilere karşı işlenen suçları affedemezsiniz'' diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220805/sarigul-gelin-bir-af-cikaralim-adi-da-toplumsal-baris-affi-olsun-1059525649.html
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tbmm, genel af, cezaevi, chp, mhp
tbmm, genel af, cezaevi, chp, mhp

CHP'den af açıklaması: 'Getirsinler Parlamento'da beraber çalışalım'

10:42 30.08.2022
© Fotoğraf : CHPCHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© Fotoğraf : CHP
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, MHP'de yürütülen af çalışması konusunda açıklama yaptı. 'Doğru' bir düzenleme gelirse inceleyeceklerini belirten Erkek, "Getirsinler. Bir hazırlık yapılacaksa parlamentoda birlikte çalışalım'' dedi.
MHP'de yürütülen af çalışması konusunda, CHP'den ilk açıklama geldi.

'Getirsinler Meclis'te beraber çalışalım'

Halk TV yayınına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Getirsinler. Bir hazırlık yapılacaksa parlamentoda birlikte çalışalım'' dedi.
''Doğru'' bir düzenleme gelirse inceleyeceklerini belirten Erkek, ''Devlete karşı işlenen suçlar affedilebilir. Kişilere karşı işlenen suçları affedemezsiniz'' diye konuştu.
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
POLİTİKA
Mustafa Sarıgül: Gelin, bir af çıkaralım, adı da 'toplumsal barış' affı olsun
5 Ağustos, 00:19
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