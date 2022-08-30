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CHP lideri Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: 'Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız'
CHP lideri Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: 'Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek, “Ülkenin size bir gençlik borcu var. Hedefim, siyaset hayatımın sonuna giderken, olabildiğince o... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T16:08+0300
2022-08-30T16:08+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
gençler
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “gençlere” seslenerek açıklamalarda bulundu. “Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız” ifadelerini kaydeden CHP lideri, “Ne olursa olsun, kavga etmeyecekseniz. İnançlısı, inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü… Ne olursanız ve kim olursanız olun, bir ortak noktanız var: Gençliğiniz çalındı!” dedi.“Bu ülkenin size bir gençlik borcu var. Hedefim, siyaset hayatımın sonuna giderken, olabildiğince o borcu telafi etmektir. Bunun, miraslarımdan biri olmasını istiyorum. Size her gün yaşattıkları nefes darlığını bitiren demokrat amcanız olarak hatırlanmak istiyorum” ifadelerini kaydeden Kılıçdaroğlu mesajını şu şekilde sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20220830/selvi-iyi-parti-kulislerinde-kilicdaroglu-aday-olursa-kaybederiz-duygusu-hakim-1060557445.html
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chp, kemal kılıçdaroğlu, gençler
chp, kemal kılıçdaroğlu, gençler

CHP lideri Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: 'Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız'

16:08 30.08.2022
© AAKılıçdaroğlu ve gençler
Kılıçdaroğlu ve gençler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek, “Ülkenin size bir gençlik borcu var. Hedefim, siyaset hayatımın sonuna giderken, olabildiğince o borcu telafi etmektir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “gençlere” seslenerek açıklamalarda bulundu. “Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız” ifadelerini kaydeden CHP lideri, “Ne olursa olsun, kavga etmeyecekseniz. İnançlısı, inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü… Ne olursanız ve kim olursanız olun, bir ortak noktanız var: Gençliğiniz çalındı!” dedi.
Bu ülkenin size bir gençlik borcu var. Hedefim, siyaset hayatımın sonuna giderken, olabildiğince o borcu telafi etmektir. Bunun, miraslarımdan biri olmasını istiyorum. Size her gün yaşattıkları nefes darlığını bitiren demokrat amcanız olarak hatırlanmak istiyorum” ifadelerini kaydeden Kılıçdaroğlu mesajını şu şekilde sürdürdü:
“Onun için gelecek aylarda ne olursa olsun, sakın sakın sakın kavga etmeyin. Sakın provoke olmayın. Birileri çalsın, çırpsın diye ve gençliğinizden bir 5 sene daha heba olsun diye sizler birbirinize düşmeyeceksiniz. Siz barıştınız, benim görevim de bu barışı korumaktır. Bu barışı korumak için Edirne’den Kars’a, ülkemizin her kilometre karesine ayak basacağım ve bu barışı anlatacağım. Sizler helalleşirken, arsızı, uğursuzu, hırsızı, çantacısı, borsacısından, sizden çalınan her kuruşun hesabı sorulacak.”
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
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