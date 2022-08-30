Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220830/canakkale-bogazinda-arizalanan-tekne-kegm-ekiplerince-kurtarildi-1060554046.html
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T03:31+0300
2022-08-30T03:33+0300
türkiye
çanakkale
boğaz
çanakkale boğazı
tekne
kıyı emniyeti genel müdürlüğü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060553892_0:794:2001:1919_1920x0_80_0_0_40b133ea8a47b97cf4bea4904ed9c3a5.jpg
İçinde 5 kişinin bulunduğu özel teknenin makineleri 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde arızalandı.Bir süre sürüklenen teknenin kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
türkiye
çanakkale
çanakkale boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060553892_0:607:2001:2107_1920x0_80_0_0_f032b484090e01577bd2eadb1ec2de53.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çanakkale, boğaz, çanakkale boğazı, tekne, kıyı emniyeti genel müdürlüğü
çanakkale, boğaz, çanakkale boğazı, tekne, kıyı emniyeti genel müdürlüğü

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

03:31 30.08.2022 (güncellendi: 03:33 30.08.2022)
© İHA / ENİSHAN KESKİN-1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.
1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© İHA / ENİSHAN KESKİN-
Abone olTelegram
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.
İçinde 5 kişinin bulunduğu özel teknenin makineleri 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde arızalandı.
Bir süre sürüklenen teknenin kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала