https://sputniknews.com.tr/20220830/canakkale-bogazinda-arizalanan-tekne-kegm-ekiplerince-kurtarildi-1060554046.html
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T03:31+0300
2022-08-30T03:31+0300
2022-08-30T03:33+0300
türkiye
çanakkale
boğaz
çanakkale boğazı
tekne
kıyı emniyeti genel müdürlüğü
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İçinde 5 kişinin bulunduğu özel teknenin makineleri 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde arızalandı.Bir süre sürüklenen teknenin kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
türkiye
çanakkale
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çanakkale, boğaz, çanakkale boğazı, tekne, kıyı emniyeti genel müdürlüğü
çanakkale, boğaz, çanakkale boğazı, tekne, kıyı emniyeti genel müdürlüğü
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı
03:31 30.08.2022 (güncellendi: 03:33 30.08.2022) Abone ol
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.
İçinde 5 kişinin bulunduğu özel teknenin makineleri 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde arızalandı.
Bir süre sürüklenen teknenin kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.