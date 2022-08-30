https://sputniknews.com.tr/20220830/bill-gates-samsung-ile-tuvalet-isine-giriyor-1060562963.html

Bill Gates, Samsung ile tuvalet işine giriyor

Bill Gates, Samsung ile tuvalet işine giriyor

Amerikalı milyarder Bill Gates'in Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile birlikte üzerinde çalıştığı prototip tuvalet konseptinin tamamlandığı açıklandı. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T12:21+0300

2022-08-30T12:21+0300

2022-08-30T12:23+0300

yaşam

bill gates

samsung

tuvalet

çevre koruma

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2019'da başlatılan ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Reinvent the Toilet Challenge projesi dahilinde Bill & Melinda Gates Vakfı'yla ortaklaşa yürüttüğü prototip tuvalet konseptinin tamamlandığını açıkladı.İnsan dışkısındaki patojenleri yok etmeyi amaçlayan ve evde kullanım için tasarlanan tuvalet, atıkları biyoişleme tabi tutuyor.Söz konusu projeyle insan dışkısının çevreye olan zararının azaltılması amaçlanıyor.Öte yandan prototip, su sorununa karşı atık tuvalet suyunu tekrar kullanılmak üzere arıtıyor.Samsung'dan yapılan açıklamaya göre atıklar, ısı işlemiyle kurutuluyor ve idrar da biyoişlem ile ayrıştırılıyor.Açıklamada, "Samsung tarafından geliştirilen temel teknolojiler, insan atıklarından kaynaklanan patojenleri öldüren ve süreçte açığa çıkan atık ve katıları çevre için güvenli hale getiren ısıl işlem ve biyoişleme teknolojilerini içeriyor" ifadelerine yer verildi.Dünya üzerinde tuvalete erişimi olmayan yaklaşık 3.6 milyar insan var. Her yıl başta çocuklar olmak üzere milyonlarca insan, temiz suya erişim yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan bağırsak hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor.Milyarder Bill Gates, daha önce atıkları kullanılabilir su ve elektriğe dönüştüren bir projeye yatırım yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20181106/bill-gates-diski-kavanoz-konusma-1036017613.html

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bill gates, samsung, tuvalet, çevre koruma