https://sputniknews.com.tr/20220830/biden-tayvana-11-milyar-dolarlik-silah-satisi-icin-kongreden-onay-isteyecek-1060557270.html
Biden, Tayvan'a silah satışı için Kongre'den onay isteyecek
Biden, Tayvan'a silah satışı için Kongre'den onay isteyecek
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'den Tayvan'a 60 gemisavar füzesi ve 100 havadan havaya füze de dahil olmak üzere tahmini 1.1 milyar dolarlık silah satışını... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T09:32+0300
2022-08-30T09:32+0300
2022-08-30T09:34+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, geçen haftalarda ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin düzenlediği resmi ziyaretin ardından gerilimin yükseldiği Tayvan'a 1.1 milyar dolar değerinde silah satışını onaylaması için Kongre'den onay isteyeceği bildirildi.Politico'nun haberine göre pakette, 60 AGM-84L Harpoon Block II füzesi, 100 AIM-9X Block II Sidewinder taktik havadan havaya füze ve bir gözetleme radarı yer alıyor.Sidewinder füzeleri, Taipei’nin ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını silahlandırmak için kullanılacak.Biden yönetimi resmi bildirimde bulunduktan sonra silah yardımının Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili komisyonlarından onay alması gerekiyor.Politico ise, Kongre'nin tatilde olması nedeniyle sürecin uzayacağını, fakat karar alıcıların satışı onaylamasının beklendiğini bildirdi.Çin Büyükelçiliği: ABD 'tek Çin' ilkesini ihlal ediyorÖte yandan Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Biden yönetiminin aldığı karara tepki gösterdi.Sputnik'e konuşan Liu, ABD'nin 'tek Çin' ilkesini ihlal ettiğini ve Tayvan'a silah satışını durdurmasını talep edeceklerini vurguladı.Sözcü, "ABD tarafının Tayvan'a silah satışını ve askeri teması derhal durdurması, Tayvan Boğazı'nda gerginliğe yol açabilecek faktörler yaratmaya son vermesi ve ABD hükümetinin 'Tayvan bağımsızlığını desteklememe' açıklamasına riayet etmesi gerekiyor" ifadelerin kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220825/abdli-senator-blackburn-tayvani-ziyaret-etti-1060397299.html
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tayvan, abd, çin, joe biden
tayvan, abd, çin, joe biden
Biden, Tayvan'a silah satışı için Kongre'den onay isteyecek
09:32 30.08.2022 (güncellendi: 09:34 30.08.2022) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'den Tayvan'a 60 gemisavar füzesi ve 100 havadan havaya füze de dahil olmak üzere tahmini 1.1 milyar dolarlık silah satışını onaylamasını istemeyi planladığı belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden, geçen haftalarda ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin düzenlediği resmi ziyaretin ardından gerilimin yükseldiği Tayvan'a 1.1 milyar dolar değerinde silah satışını onaylaması için Kongre'den onay isteyeceği bildirildi.
Politico'nun haberine göre pakette, 60 AGM-84L Harpoon Block II füzesi, 100 AIM-9X Block II Sidewinder taktik havadan havaya füze ve bir gözetleme radarı yer alıyor.
Sidewinder füzeleri, Taipei’nin ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını silahlandırmak için kullanılacak.
Biden yönetimi resmi bildirimde bulunduktan sonra silah yardımının Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili komisyonlarından onay alması gerekiyor.
Politico ise, Kongre'nin tatilde olması nedeniyle sürecin uzayacağını, fakat karar alıcıların satışı onaylamasının beklendiğini bildirdi.
Çin Büyükelçiliği: ABD 'tek Çin' ilkesini ihlal ediyor
Öte yandan Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Biden yönetiminin aldığı karara tepki gösterdi.
Sputnik'e konuşan Liu, ABD'nin 'tek Çin' ilkesini ihlal ettiğini ve Tayvan'a silah satışını durdurmasını talep edeceklerini vurguladı.
Sözcü, "ABD tarafının Tayvan'a silah satışını ve askeri teması derhal durdurması, Tayvan Boğazı'nda gerginliğe yol açabilecek faktörler yaratmaya son vermesi ve ABD hükümetinin 'Tayvan bağımsızlığını desteklememe' açıklamasına riayet etmesi gerekiyor" ifadelerin kullandı.