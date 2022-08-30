Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220830/biden-tayvana-11-milyar-dolarlik-silah-satisi-icin-kongreden-onay-isteyecek-1060557270.html
Biden, Tayvan'a silah satışı için Kongre'den onay isteyecek
Biden, Tayvan'a silah satışı için Kongre'den onay isteyecek
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'den Tayvan'a 60 gemisavar füzesi ve 100 havadan havaya füze de dahil olmak üzere tahmini 1.1 milyar dolarlık silah satışını... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T09:32+0300
2022-08-30T09:34+0300
dünya
tayvan
abd
çin
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1059657148_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_44eb574b1dc4b81de970e2836b185db3.jpg
ABD Başkanı Joe Biden, geçen haftalarda ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin düzenlediği resmi ziyaretin ardından gerilimin yükseldiği Tayvan'a 1.1 milyar dolar değerinde silah satışını onaylaması için Kongre'den onay isteyeceği bildirildi.Politico'nun haberine göre pakette, 60 AGM-84L Harpoon Block II füzesi, 100 AIM-9X Block II Sidewinder taktik havadan havaya füze ve bir gözetleme radarı yer alıyor.Sidewinder füzeleri, Taipei’nin ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını silahlandırmak için kullanılacak.Biden yönetimi resmi bildirimde bulunduktan sonra silah yardımının Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili komisyonlarından onay alması gerekiyor.Politico ise, Kongre'nin tatilde olması nedeniyle sürecin uzayacağını, fakat karar alıcıların satışı onaylamasının beklendiğini bildirdi.Çin Büyükelçiliği: ABD 'tek Çin' ilkesini ihlal ediyorÖte yandan Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Biden yönetiminin aldığı karara tepki gösterdi.Sputnik'e konuşan Liu, ABD'nin 'tek Çin' ilkesini ihlal ettiğini ve Tayvan'a silah satışını durdurmasını talep edeceklerini vurguladı.Sözcü, "ABD tarafının Tayvan'a silah satışını ve askeri teması derhal durdurması, Tayvan Boğazı'nda gerginliğe yol açabilecek faktörler yaratmaya son vermesi ve ABD hükümetinin 'Tayvan bağımsızlığını desteklememe' açıklamasına riayet etmesi gerekiyor" ifadelerin kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220825/abdli-senator-blackburn-tayvani-ziyaret-etti-1060397299.html
tayvan
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/08/1059657148_51:0:1118:800_1920x0_80_0_0_88fb34f047d84e70ff1e0b4f4571d4e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tayvan, abd, çin, joe biden
tayvan, abd, çin, joe biden

Biden, Tayvan'a silah satışı için Kongre'den onay isteyecek

09:32 30.08.2022 (güncellendi: 09:34 30.08.2022)
© AFP 2022Joe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'den Tayvan'a 60 gemisavar füzesi ve 100 havadan havaya füze de dahil olmak üzere tahmini 1.1 milyar dolarlık silah satışını onaylamasını istemeyi planladığı belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden, geçen haftalarda ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin düzenlediği resmi ziyaretin ardından gerilimin yükseldiği Tayvan'a 1.1 milyar dolar değerinde silah satışını onaylaması için Kongre'den onay isteyeceği bildirildi.
Politico'nun haberine göre pakette, 60 AGM-84L Harpoon Block II füzesi, 100 AIM-9X Block II Sidewinder taktik havadan havaya füze ve bir gözetleme radarı yer alıyor.
Sidewinder füzeleri, Taipei’nin ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını silahlandırmak için kullanılacak.
Biden yönetimi resmi bildirimde bulunduktan sonra silah yardımının Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili komisyonlarından onay alması gerekiyor.
Politico ise, Kongre'nin tatilde olması nedeniyle sürecin uzayacağını, fakat karar alıcıların satışı onaylamasının beklendiğini bildirdi.

Çin Büyükelçiliği: ABD 'tek Çin' ilkesini ihlal ediyor

Öte yandan Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Biden yönetiminin aldığı karara tepki gösterdi.
Sputnik'e konuşan Liu, ABD'nin 'tek Çin' ilkesini ihlal ettiğini ve Tayvan'a silah satışını durdurmasını talep edeceklerini vurguladı.
Sözcü, "ABD tarafının Tayvan'a silah satışını ve askeri teması derhal durdurması, Tayvan Boğazı'nda gerginliğe yol açabilecek faktörler yaratmaya son vermesi ve ABD hükümetinin 'Tayvan bağımsızlığını desteklememe' açıklamasına riayet etmesi gerekiyor" ifadelerin kullandı.
Marsha Blackburn - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
DÜNYA
ABD'li senatör Blackburn Tayvan'ı ziyaret etti
25 Ağustos, 21:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала