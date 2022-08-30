https://sputniknews.com.tr/20220830/bati-medyasi-ukrayna-himarslari-korumak-icin-tahtadan-kopyalarini-yapiyor-1060582375.html

Batı medyası: Ukrayna, HIMARS’ları korumak için tahtadan kopyalarını yapıyor

Batı medyası: Ukrayna, HIMARS’ları korumak için tahtadan kopyalarını yapıyor

Washington Post, Ukrayna ordusunun 'Rus güçleri yanıltmak amacıyla' HIMARS çok namlulu roketatarların tahtadan kopyalarını yaptığını yazdı. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T20:07+0300

2022-08-30T20:07+0300

2022-08-30T20:07+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

eduard basurin

himars roket sistemi

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Washington Post'un adı açıklanmayan kaynaklara ve HIMARS kopyalarının fotoğraflarına dayandırılan haberinde, Ukrayna ordusunun, elindeki sistemleri Rus ordusunun saldırılarına karşı korumak amacıyla tahtadan kopyalarını yaptığı kaydedildi.ABD, Ukrayna’ya yaklaşık 20 adet HIMARS sistemi ile menzili 80 kilometreye varan güdümlü füzeler sağlamıştı.DHC: Müttefik kuvvetler bir ayda 200 kilometrekarelik bir alanı özgürleştirdiRusya'nın Ukrayna operasyonuna ilişkin ayrıntılarsa gelmeye devam ediyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Albay Eduard Basurin gazetecilere demecinde, müttefik kuvvetlerin son bir ay içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde 200 kilometrekareden fazla bir alanı kurtardığını söyledi.Basurin, “Özel askeri operasyonun başladığı 24 Şubat'tan bu yana DHC’de 271 yerleşim alanını kurtardık. Son bir ay içinde aralarında Artemovsk, Ugledar, Donetsk ve Gorlovka bölgelerinin de olduğu 200 kilometrekareden fazla bir alanı özgürleştirdik” dedi.

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ukrayna krizi, eduard basurin, himars roket sistemi