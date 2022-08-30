https://sputniknews.com.tr/20220830/bankacilik-sektorunun-net-kri-7-ayda-bes-kattan-fazla-artti-1060552308.html

Bankacılık sektörünün net kârı 7 ayda beş kattan fazla arttı

Bankacılık sektörünün net kârı 7 ayda beş kattan fazla arttı

Bankacılık sektörünün net kârı ilk 7 ayda beş kattan fazla artarak 207.8 milyar TL'ye ulaştı. Sektörün net kârı Temmuz'da yıllık yüzde 505 artışla 38.7 milyar... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T02:41+0300

2022-08-30T02:41+0300

2022-08-30T02:45+0300

türkiye

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

bankacılık

banka

kâr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053465181_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e2e13c6b1e0baf1b60eac83f7804b600.jpg

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Temmuz 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.Bloomberh HT'nin haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre bankacılık sektörü yılın ilk 7 ayında 207.8 milyar TL net kâr elde etti. Sektör, geçen yıl aynı dönem 40,2 milyar TL net kâr sağlamıştı.Sektörün net kârı Temmuz'da yıllık yüzde 505 artışla 38.7 milyar TL'ye yükseldi.Bankacılık toplam aktifleri temmuz itibarıyla 12.3 trilyon TL oldu. 2021 aynı dönemde bu rakam 6.71 trilyon lira olmuştu.Toplam krediler temmuz itibarıyla 6.51 trilyon liraya yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 3.88 trilyon liraydı.Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 2.42 oldu, 2021 Temmuz'da bu oran yüzde 3.71'di.Sermaye yeterlilik oranı yüzde 18 ve çekirdek sermaye yeterliliği yüzde 14 oldu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), bankacılık, banka, kâr