https://sputniknews.com.tr/20220830/bankacilik-sektorunun-net-kri-7-ayda-bes-kattan-fazla-artti-1060552308.html
Bankacılık sektörünün net kârı 7 ayda beş kattan fazla arttı
Bankacılık sektörünün net kârı 7 ayda beş kattan fazla arttı
Bankacılık sektörünün net kârı ilk 7 ayda beş kattan fazla artarak 207.8 milyar TL'ye ulaştı. Sektörün net kârı Temmuz'da yıllık yüzde 505 artışla 38.7 milyar... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T02:41+0300
2022-08-30T02:41+0300
2022-08-30T02:45+0300
türkiye
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
bankacılık
banka
kâr
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Temmuz 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.Bloomberh HT'nin haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre bankacılık sektörü yılın ilk 7 ayında 207.8 milyar TL net kâr elde etti. Sektör, geçen yıl aynı dönem 40,2 milyar TL net kâr sağlamıştı.Sektörün net kârı Temmuz'da yıllık yüzde 505 artışla 38.7 milyar TL'ye yükseldi.Bankacılık toplam aktifleri temmuz itibarıyla 12.3 trilyon TL oldu. 2021 aynı dönemde bu rakam 6.71 trilyon lira olmuştu.Toplam krediler temmuz itibarıyla 6.51 trilyon liraya yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 3.88 trilyon liraydı.Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 2.42 oldu, 2021 Temmuz'da bu oran yüzde 3.71'di.Sermaye yeterlilik oranı yüzde 18 ve çekirdek sermaye yeterliliği yüzde 14 oldu.
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bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), bankacılık, banka, kâr
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), bankacılık, banka, kâr
Bankacılık sektörünün net kârı 7 ayda beş kattan fazla arttı
02:41 30.08.2022 (güncellendi: 02:45 30.08.2022) Abone ol
Bankacılık sektörünün net kârı ilk 7 ayda beş kattan fazla artarak 207.8 milyar TL'ye ulaştı. Sektörün net kârı Temmuz'da yıllık yüzde 505 artışla 38.7 milyar TL'ye yükseldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Temmuz 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.
Bloomberh HT'nin haberine
göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre bankacılık sektörü yılın ilk 7 ayında 207.8 milyar TL net kâr elde etti. Sektör, geçen yıl aynı dönem 40,2 milyar TL net kâr sağlamıştı.
Sektörün net kârı Temmuz'da yıllık yüzde 505 artışla 38.7 milyar TL'ye yükseldi.
Bankacılık toplam aktifleri temmuz itibarıyla 12.3 trilyon TL oldu. 2021 aynı dönemde bu rakam 6.71 trilyon lira olmuştu.
Toplam krediler temmuz itibarıyla 6.51 trilyon liraya yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 3.88 trilyon liraydı.
Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 2.42 oldu, 2021 Temmuz'da bu oran yüzde 3.71'di.
Sermaye yeterlilik oranı yüzde 18 ve çekirdek sermaye yeterliliği yüzde 14 oldu.