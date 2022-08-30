https://sputniknews.com.tr/20220830/bakan-kirisci-buyuksehirlerden-kirsala-donmek-icin-can-atan-epey-insanimiz-var-1060556962.html

Bakan Kirişci: Büyükşehirlerden kırsala dönmek için can atan epey insanımız var

Bakan Kirişci: Büyükşehirlerden kırsala dönmek için can atan epey insanımız var

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Kırsala dönmek için de can atan büyükşehirlerde yaşayan epeyce de insanımız var. Biz bundan dolayı küçük aile... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T08:59+0300

2022-08-30T08:59+0300

2022-08-30T08:59+0300

türkiye

vahit kirişçi

tarım

tarım ve orman bakanlığı

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Bakan Kirişçi, tarımda izlenen yol politikalarını ve yeni tarım modelini Dünya gazetesine yazdı. "Türkiye gıdada kendi kendine yeten ülkedir. Ayrıca Türkiye, tarımda net ihracatçı ülke konumundadır ve tarım ürünleri ihracatında her yıl sağladığı artışlarla dünyanın önde gelen ülkeleri arasında bulunmaktadır" diyen Kirişçi'nin açıkladığı yol haritası şöyle:* Kırsala dönmek için de can atan büyükşehirlerde yaşayan epeyce de insanımız var. Biz bundan dolayı küçük aile işletmeciliğini teşvik ediyoruz.Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte kapanan köy okullarının yeniden açılması ve buraların kırsal için sosyalleşme merkezi haline gelmesi hususunda çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Böylelikle de kırsala dönüşün hızlanacağını düşünüyoruz.* Özellikle kadının sosyal güvenceye sahip olması adına atılacak adımları tartışıyoruz.'Ekilmeyen alan kalmasın'* “Ekilmeyen alan kalmasın” düsturuyla yola çıktık. Buna ilişkin de mülkiyet hakkıyla kullanım hakkını birbirinden ayıran bir mevzuatı milletvekillerimiz aracılığı ile Meclisimize sunacağız.* Bakanlık olarak, 1 yıldan fazla bu üretimi yapmayanlara, mağdur olmasınlar diye kira bedeli ödeyerek bu alanların kazanılmasını sağlayacağız. Bu alanların boş kalmasına asla müsaade edemeyiz.* Biz kendimizi Almanya veya Kuzey Avrupa ülkeleriyle mukayese edemeyiz. O ülkelerin aldığı yağışlar ve sahip olduğu ekolojik varlıklarla kendimizinkileri bir tutamayız.* Bu coğrafya küçükbaşın coğrafyasıdır. Biz küçükbaşı öne çıkarmalı ve yaygınlaşmasını sağlamalıyız. Gayretimiz bu yöndedir.* Burada birtakım destekleri bu tür sözleşmeli üretimi yapanlara bir miktar daha yüksek tutup sözleşmeli üretimi cazip hale getirme arzusundayız. Tekrar ifade ediyorum, bu bizim için olmazsa olmaz bir kuraldır.'65 kalem ürüne destek veriyoruz'* Bakanlık olarak halen 65 kalem ürüne destek veriyoruz. Oldukça karmaşık, benim bile zorlandığım bir mevzuat var. Biz buraları da sadeleştireceğiz. Kolay ve anlaşılabilir hale dönüştüreceğiz.* Tarımda sigorta, önem verdiğimiz bir başka alandır. 2006 yılında hayata geçirdiğimiz Devlet Destekli Tarım Sigortaları uygulaması tarım sektöründe bir milattır.

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vahit kirişçi, tarım, tarım ve orman bakanlığı