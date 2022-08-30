https://sputniknews.com.tr/20220830/bagdatta-yesil-bolgeye-katyusa-roketiyle-saldiri-1060555570.html

Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye 'Katyuşa' roketiyle saldırı

Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye 'Katyuşa' roketiyle saldırı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye Katyuşa roketinin fırlatıldığı belirtildi. Bunun üzerine ABD’nin Bağdat... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T05:20+0300

2022-08-30T05:20+0300

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar sürerken, hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye Katyuşa roketi fırlatıldı.Al Arabiya TV'ye göre söz konusu saldırı, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği yerleşkesinde bulunan C-RAM hava savunma sisteminin etkinleştirilmesine yol açtı.Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, C-RAM’ın yanıt verdiği görülüyor.Ne olmuştu?Sadr yanlıları dün, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.Mukteda es-Sadr, Bağdat'ta olayların başlamasının ardından silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldığını duyurmuştu.Bundan sonra Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralandı.Birleşmiş Milletler Irak Misyon Temsilciliği’nden yapılan açıklamada da taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.

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