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https://sputniknews.com.tr/20220830/azerbaycan-ve-ermenistan-temsilcileri-sinir-konusuyla-ilgili-ikinci-toplantiyi-moskovada-yapti-1060580345.html
Azerbaycan ve Ermenistan temsilcileri, sınır konusuyla ilgili ikinci toplantıyı Moskova'da yaptı
Azerbaycan ve Ermenistan temsilcileri, sınır konusuyla ilgili ikinci toplantıyı Moskova'da yaptı
Ermenistan Başbakanı Mger Grigoryan ve Azeri mevkidaşı Şahin Mustafayev, Ermenistan-Azerbaycan sınırının yeniden çizilmesi için kurulan komisyonlar... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T18:58+0300
2022-08-30T18:58+0300
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azerbaycan
ermenistan
dağlık karabağ
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre organizasyonel ve prosedürel konuları istişare eden taraflar, komisyonların gelecekteki çalışmaları ve ortak faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulundu. Moskova'daki ikinci toplantının iyi şekilde organize edilmesi nedeniyle Rus tarafına Grigoryan ve Mustafayev, üçüncü toplantının kararlaştırılan tarihlerde yapılması konusunda anlaşma sağlandığını teyit etti.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, toplantıdan önce Grigoryan ve Mustafayev bir görüşme yaparak çalışmalara ilişkin süreç hakkında bilgi aldı.Mayıs ayında Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüşen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki ülke arasındaki sınırın yeniden çizilmesi için ülkelerinde sınır komisyonu kurulmasını öngören kararnameleri imzalamıştı. İmzaların ardından ilk görüşme, 24 Mayıs'ta Azeri-Ermeni sınırında gerçekleştirilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde 'üçlü açıklama' denilen, Dağlık Karabağ'daki durumun normalleştirilmesini öngören anlaşmaları imzalamıştı.9 Kasım 2020 tarihindeki ilk anlaşmanın ardından bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.26 Kasım 2021 tarihli bildirideyse Azerbaycan-Ermenistan sınırında istikrar ve güvenliğin artırılması konusunda uzlaşı sağlandığı, Bakü ve Erivan'ın sınırların belirlenmesi konusunda ikili bir komisyon oluşturulmasına yönelik adımlar atma konusunda anlaşmaya vardıkları kaydedilmişti.
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rusya, azerbaycan, ermenistan, dağlık karabağ

Azerbaycan ve Ermenistan temsilcileri, sınır konusuyla ilgili ikinci toplantıyı Moskova'da yaptı

18:58 30.08.2022
© AAAzerbaycan-Ermenistan
Azerbaycan-Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© AA
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Ermenistan Başbakanı Mger Grigoryan ve Azeri mevkidaşı Şahin Mustafayev, Ermenistan-Azerbaycan sınırının yeniden çizilmesi için kurulan komisyonlar kapsamındaki ikinci görüşme için Moskova'da bir araya geldi.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre organizasyonel ve prosedürel konuları istişare eden taraflar, komisyonların gelecekteki çalışmaları ve ortak faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulundu.

Moskova'daki ikinci toplantının iyi şekilde organize edilmesi nedeniyle Rus tarafına Grigoryan ve Mustafayev, üçüncü toplantının kararlaştırılan tarihlerde yapılması konusunda anlaşma sağlandığını teyit etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, toplantıdan önce Grigoryan ve Mustafayev bir görüşme yaparak çalışmalara ilişkin süreç hakkında bilgi aldı.

Mayıs ayında Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüşen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki ülke arasındaki sınırın yeniden çizilmesi için ülkelerinde sınır komisyonu kurulmasını öngören kararnameleri imzalamıştı. İmzaların ardından ilk görüşme, 24 Mayıs'ta Azeri-Ermeni sınırında gerçekleştirilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde 'üçlü açıklama' denilen, Dağlık Karabağ'daki durumun normalleştirilmesini öngören anlaşmaları imzalamıştı.

9 Kasım 2020 tarihindeki ilk anlaşmanın ardından bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.

26 Kasım 2021 tarihli bildirideyse Azerbaycan-Ermenistan sınırında istikrar ve güvenliğin artırılması konusunda uzlaşı sağlandığı, Bakü ve Erivan'ın sınırların belirlenmesi konusunda ikili bir komisyon oluşturulmasına yönelik adımlar atma konusunda anlaşmaya vardıkları kaydedilmişti.
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