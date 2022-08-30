https://sputniknews.com.tr/20220830/arastirma-siya-cay-icenlerin-olum-riski-daha-dusuk-1060559572.html
Araştırma: Siyah çay içenlerin ölüm riski daha düşük
Araştırma: Siyah çay içenlerin ölüm riski daha düşük
UK Biobank'ın elde ettiği verilerde, günde iki fincan veya daha fazla siyah çay içenlerin ölüm riskinin daha düşük olduğu ortaya çıktı. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T10:58+0300
2022-08-30T10:58+0300
2022-08-30T11:02+0300
yaşam
çay
araştırma
ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060559241_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_a5c767e87b7c4b7ff5e72c384d7e3c8f.jpg
Yapılan bir araştırma, siyah çay tüketiminin düşük ölüm riskiyle bağlantılı olabileceğini ortaya çıkardı.Araştırmacılar, her gün iki fincan veya daha fazla çay tüketenlerin, içmeyenlere kıyasla ölüm riskinin yüzde 9 ila 13 daha düşük olduğunu söyledi.'Çaya süt ve şeker eklenmesinden bağımsız'Guardian'da yer alan habere göre Annals of Internal Medicine'de yayınlanan bulgular, kişinin çayına süt ve şeker eklemesine veya tercih ettiği sıcaklığın ne olduğuna bakılmaksızın sonucun aynı olduğunu ileri sürdü.Bugluların, insanların kafeini sindirmesini etkileyen genetik faktörlerden bağımsız olduğu belirtildi.UK Biobank verilene başvuran Ulusal Sağlık Enstitülerinden araştırmacılar, 40 ila 69 yaşları arasındaki yarım milyon erkek ve kadının yüzde 85'inin düzenli olarak çay içtikleri bilgisini veri aldı. Bunlar arasından yüzde 89'u siyah çay içtiklerini bildirdi.Çalışma, 2006 ve 2010 arasında yürütülen bir ankete dayanıyor, katılımcılar 10 yıldan fazla bir süre takip edildi.Madrid Otonom Üniversitesi'nde koruyucu hekimlik ve halk sağlığı profesörü olan Fernando Rodriguez Artalejo, araştırmayı 'alanda önemli bir ilerleme' olarak nitelendirdi. Artalejo, çoğu çalışmanın yeşil çayın en yaygın tüketildiği Asya'da yürütüldüğünü ve kıta dışındaki araştırmaların 'küçük çaplı ve sonuçları bakımından yetersiz' olduğunu dile getirdi.Artalejo, "Bu makale, düzenli siyah çay tüketiminin orta yaşlı, çoğunlukla beyaz, yetişkin genel nüfusta özellikle kardiyovasküler hastalık mortalitesinde 10 yıl boyunca mütevazı bir azalmayla ilişkili olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.'Diğer sağlık faktörlerine de bağlı'Çalışmanın düşük ölüm riskinin ana nedeninin çay tüketimi olduğunu kesin olarak belirlemediğini vurgulayan Artalejo, bunun çay tüketimiyle ilişkili diğer sağlık faktörlerine bağlı olduğunun göz ardı edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.Daha önce başka bir araştırmada, kahve veya çay tüketiminin felç ve bunama riskinin düşürmede payı olduğu öne sürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20220826/arastirma-sicak-cay-ve-kahve-icmek-yemek-borusu-kanseri-riskini-uc-kat-arttiriyor-1060427220.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060559241_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_6b1aacf1609d8d915fc8f284db512179.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çay, araştırma, ölüm
Araştırma: Siyah çay içenlerin ölüm riski daha düşük
10:58 30.08.2022 (güncellendi: 11:02 30.08.2022) Abone ol
UK Biobank'ın elde ettiği verilerde, günde iki fincan veya daha fazla siyah çay içenlerin ölüm riskinin daha düşük olduğu ortaya çıktı.
Yapılan bir araştırma, siyah çay tüketiminin düşük ölüm riskiyle bağlantılı olabileceğini ortaya çıkardı.
Araştırmacılar, her gün iki fincan veya daha fazla çay tüketenlerin, içmeyenlere kıyasla ölüm riskinin yüzde 9 ila 13 daha düşük olduğunu söyledi.
'Çaya süt ve şeker eklenmesinden bağımsız'
Guardian'da yer alan habere göre Annals of Internal Medicine'de yayınlanan bulgular, kişinin çayına süt ve şeker eklemesine veya tercih ettiği sıcaklığın ne olduğuna bakılmaksızın sonucun aynı olduğunu ileri sürdü.
Bugluların, insanların kafeini sindirmesini etkileyen genetik faktörlerden bağımsız olduğu belirtildi.
UK Biobank verilene başvuran Ulusal Sağlık Enstitülerinden araştırmacılar, 40 ila 69 yaşları arasındaki yarım milyon erkek ve kadının yüzde 85'inin düzenli olarak çay içtikleri bilgisini veri aldı. Bunlar arasından yüzde 89'u siyah çay içtiklerini bildirdi.
Çalışma, 2006 ve 2010 arasında yürütülen bir ankete dayanıyor, katılımcılar 10 yıldan fazla bir süre takip edildi.
Madrid Otonom Üniversitesi'nde koruyucu hekimlik ve halk sağlığı profesörü olan Fernando Rodriguez Artalejo, araştırmayı 'alanda önemli bir ilerleme' olarak nitelendirdi. Artalejo, çoğu çalışmanın yeşil çayın en yaygın tüketildiği Asya'da yürütüldüğünü ve kıta dışındaki araştırmaların 'küçük çaplı ve sonuçları bakımından yetersiz' olduğunu dile getirdi.
Artalejo, "Bu makale, düzenli siyah çay tüketiminin orta yaşlı, çoğunlukla beyaz, yetişkin genel nüfusta özellikle kardiyovasküler hastalık mortalitesinde 10 yıl boyunca mütevazı bir azalmayla ilişkili olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.
'Diğer sağlık faktörlerine de bağlı'
Çalışmanın düşük ölüm riskinin ana nedeninin çay tüketimi olduğunu kesin olarak belirlemediğini vurgulayan Artalejo, bunun çay tüketimiyle ilişkili diğer sağlık faktörlerine bağlı olduğunun göz ardı edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.
Daha önce başka bir araştırmada, kahve veya çay tüketiminin felç ve bunama riskinin düşürmede payı olduğu öne sürülmüştü.