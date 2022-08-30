https://sputniknews.com.tr/20220830/arastirma-siya-cay-icenlerin-olum-riski-daha-dusuk-1060559572.html

Araştırma: Siyah çay içenlerin ölüm riski daha düşük

Araştırma: Siyah çay içenlerin ölüm riski daha düşük

UK Biobank'ın elde ettiği verilerde, günde iki fincan veya daha fazla siyah çay içenlerin ölüm riskinin daha düşük olduğu ortaya çıktı. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T10:58+0300

2022-08-30T10:58+0300

2022-08-30T11:02+0300

yaşam

çay

araştırma

ölüm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060559241_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_a5c767e87b7c4b7ff5e72c384d7e3c8f.jpg

Yapılan bir araştırma, siyah çay tüketiminin düşük ölüm riskiyle bağlantılı olabileceğini ortaya çıkardı.Araştırmacılar, her gün iki fincan veya daha fazla çay tüketenlerin, içmeyenlere kıyasla ölüm riskinin yüzde 9 ila 13 daha düşük olduğunu söyledi.'Çaya süt ve şeker eklenmesinden bağımsız'Guardian'da yer alan habere göre Annals of Internal Medicine'de yayınlanan bulgular, kişinin çayına süt ve şeker eklemesine veya tercih ettiği sıcaklığın ne olduğuna bakılmaksızın sonucun aynı olduğunu ileri sürdü.Bugluların, insanların kafeini sindirmesini etkileyen genetik faktörlerden bağımsız olduğu belirtildi.UK Biobank verilene başvuran Ulusal Sağlık Enstitülerinden araştırmacılar, 40 ila 69 yaşları arasındaki yarım milyon erkek ve kadının yüzde 85'inin düzenli olarak çay içtikleri bilgisini veri aldı. Bunlar arasından yüzde 89'u siyah çay içtiklerini bildirdi.Çalışma, 2006 ve 2010 arasında yürütülen bir ankete dayanıyor, katılımcılar 10 yıldan fazla bir süre takip edildi.Madrid Otonom Üniversitesi'nde koruyucu hekimlik ve halk sağlığı profesörü olan Fernando Rodriguez Artalejo, araştırmayı 'alanda önemli bir ilerleme' olarak nitelendirdi. Artalejo, çoğu çalışmanın yeşil çayın en yaygın tüketildiği Asya'da yürütüldüğünü ve kıta dışındaki araştırmaların 'küçük çaplı ve sonuçları bakımından yetersiz' olduğunu dile getirdi.Artalejo, "Bu makale, düzenli siyah çay tüketiminin orta yaşlı, çoğunlukla beyaz, yetişkin genel nüfusta özellikle kardiyovasküler hastalık mortalitesinde 10 yıl boyunca mütevazı bir azalmayla ilişkili olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.'Diğer sağlık faktörlerine de bağlı'Çalışmanın düşük ölüm riskinin ana nedeninin çay tüketimi olduğunu kesin olarak belirlemediğini vurgulayan Artalejo, bunun çay tüketimiyle ilişkili diğer sağlık faktörlerine bağlı olduğunun göz ardı edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.Daha önce başka bir araştırmada, kahve veya çay tüketiminin felç ve bunama riskinin düşürmede payı olduğu öne sürülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20220826/arastirma-sicak-cay-ve-kahve-icmek-yemek-borusu-kanseri-riskini-uc-kat-arttiriyor-1060427220.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çay, araştırma, ölüm