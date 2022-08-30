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https://sputniknews.com.tr/20220830/altayli-gazeteci-isimlerini-saydi-hakaret-davalarindan-ayda-300-bin-tl-gelir-elde-ediyorlar-dedi-1060558144.html
Altaylı: Gazeteci isimlerini saydı, 'Hakaret davalarından ayda 300 bin TL gelir elde ediyorlar' dedi
Altaylı: Gazeteci isimlerini saydı, 'Hakaret davalarından ayda 300 bin TL gelir elde ediyorlar' dedi
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 'kendilerine edilen hakareti geçim yolu haline getrmiş' gazetecilerin olduğunu yazdı. 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T10:21+0300
2022-08-30T10:21+0300
türkiye
türkiye
fatih altaylı
tazminat
gazeteci
avukat
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Bir lokantada yemek yediği sırada bir avukatın kendisine “Size para kazandıracağız” teklifinde bulunduğunu HaberTürk gazetesindeki köşesinde ifade eden Fatih Altaylı, hakkındaki hakaret davalarına bakmak için vekalet isteyen avukatın, bazı gazetecilerin isimlerini sayarak, “Tüm bu meslektaşlarınızın bu konudaki avukatlığını biz yapıyoruz. Bazıları sadece bu hakaret davalarından ayda 300 bin TL'ye yakın gelir elde ediyorlar” dediğini aktardı.“İnanamadım. Kendilerine edilen hakareti geçim yolu haline getirmişlerdi. Küfürü yiyor, paraya çeviriyorlardı. Hatta muhtemelen daha çok küfür işitmek için, daha uç yazılar yazıyor, milletin damarına daha çok basıyorlardı. Küfür eden arttıkça bunlar sürümden kazanıyordu. Vay anam vay diye geçirdim içimden. Utanmazlık görmüştüm ama bu kadarını görmemiştim” diyen Altaylı, kendisine söz konusu teklifi yapan avukata, “Bak kardeş, bu saydığınız ve meslektaşınız dediğiniz isimlerin hiçbiri benim meslektaşım falan değil. Önce bunu bir bil. İşin cılkını çıkarmayan kimseye de dava açmıyorum. Tazminatlar benim gelir kaynağım değil. Küfür yedikçe para kazanacağım diye sevinen utanmazlardan değilim. Siz onların avukatlığını yapmaya devam edin” diye yanıt verdiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20220727/ak-partili-canikliden-davutogluna-tazminat-davasi-ve-suc-duyurusu-1059194781.html
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türkiye, fatih altaylı, tazminat, gazeteci, avukat
türkiye, fatih altaylı, tazminat, gazeteci, avukat

Altaylı: Gazeteci isimlerini saydı, 'Hakaret davalarından ayda 300 bin TL gelir elde ediyorlar' dedi

10:21 30.08.2022
© DHAFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
© DHA
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 'kendilerine edilen hakareti geçim yolu haline getrmiş' gazetecilerin olduğunu yazdı.
Bir lokantada yemek yediği sırada bir avukatın kendisine “Size para kazandıracağız” teklifinde bulunduğunu HaberTürk gazetesindeki köşesinde ifade eden Fatih Altaylı, hakkındaki hakaret davalarına bakmak için vekalet isteyen avukatın, bazı gazetecilerin isimlerini sayarak, “Tüm bu meslektaşlarınızın bu konudaki avukatlığını biz yapıyoruz. Bazıları sadece bu hakaret davalarından ayda 300 bin TL'ye yakın gelir elde ediyorlar” dediğini aktardı.
İnanamadım. Kendilerine edilen hakareti geçim yolu haline getirmişlerdi. Küfürü yiyor, paraya çeviriyorlardı. Hatta muhtemelen daha çok küfür işitmek için, daha uç yazılar yazıyor, milletin damarına daha çok basıyorlardı. Küfür eden arttıkça bunlar sürümden kazanıyordu. Vay anam vay diye geçirdim içimden. Utanmazlık görmüştüm ama bu kadarını görmemiştim” diyen Altaylı, kendisine söz konusu teklifi yapan avukata, “Bak kardeş, bu saydığınız ve meslektaşınız dediğiniz isimlerin hiçbiri benim meslektaşım falan değil. Önce bunu bir bil. İşin cılkını çıkarmayan kimseye de dava açmıyorum. Tazminatlar benim gelir kaynağım değil. Küfür yedikçe para kazanacağım diye sevinen utanmazlardan değilim. Siz onların avukatlığını yapmaya devam edin” diye yanıt verdiğini söyledi.
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