https://sputniknews.com.tr/20220830/almanyada-turk-dernegine-tehdit-mektubu-camilerinizi-yakip-yikacagiz-ve-siz-turkleri-oldurecegiz-1060583740.html

Almanya'da Türk derneğine tehdit mektubu: 'Camilerinizi yakıp yıkacağız ve siz Türkleri öldüreceğiz'

Almanya'da Türk derneğine tehdit mektubu: 'Camilerinizi yakıp yıkacağız ve siz Türkleri öldüreceğiz'

Almanya'da Türk derneğine ırkçı ölüm tehdidi içeren mektup gönderildi. Gamalı haç çizilen ve NSU 2.0 imzasıyla gönderilen mektupta, "Camilerinizi yakıp... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T21:24+0300

2022-08-30T21:24+0300

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irkçı saldırı

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Almanya'nın Neuss kentinde, Türk Federasyonu'na bağlı Türk Kültür Ocağı'na ölüm tehdidinin yer aldığı ırkçı bir mektup gönderildi.Neuss Türk Kültür Ocağı Başkanı Tansel Çiftçi, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, iki hafta arayla ırkçıların ikinci kez hedefi olduklarını belirterek, gerek üyelerinin gerekse şehirlerinde yaşayan Türklerin olayları korku ve endişeyle karşıladıklarını söyledi.Çiftçi, "Bugün postayla bir mektup geldi. Gamalı haç çizilen ve NSU 2.0 imzasıyla gönderilen mektupta 'Camilerinizi yakıp yıkacağız ve siz Türkleri öldüreceğiz' şeklinde ırkçı ifadeler yer alıyor. Bundan iki hafta önce de derneğimize yapılan saldırıda binamızın camları kırılmıştı. Bu olayların sıklaşması nedeniyle üyelerimizde ve burada yaşayanlarda tedirginlik başladı. Yetkililerden sorumluların yakalanmasını ve gerekli cezayı almalarını istiyoruz" diye konuştu.Avrupa'nın ortasında ölüm tehditleri alarak yaşadıklarını ve bunun kabul edilemeyeceğini vurgulayan Çiftçi, suç duyurusunda bulundukları polisin olaylarla ilgili inceleme başlattığını kaydetti.

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almanya, türk, irkçı, irkçı saldırı, mektup