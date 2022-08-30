https://sputniknews.com.tr/20220830/alman-disisleri-bakani-baerbocktan-oneri-rusyaya-vize-kolayligi-saglayan-anlasma-askiya-alinsin-1060575444.html

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'tan öneri: Rusya'ya vize kolaylığı sağlayan anlaşma askıya alınsın

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'tan öneri: Rusya'ya vize kolaylığı sağlayan anlaşma askıya alınsın

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, AB ile Rusya arasındaki basitleştirilmiş vize rejimi anlaşmasının askıya alınmasını önerdi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T16:39+0300

2022-08-30T16:39+0300

2022-08-30T16:49+0300

ukrayna krizi

rusya

almanya

vize yasağı

ukrayna

annalena baerbock

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik operasyonu devam ederken, başta Ukrayna olmak üzere bazı AB üyesi ülkeler de tüm Rus vatandaşlarına vize yasağı getirilmesini gündeme getirdi.NDR'nin haberine göre Baerbock, Rusya ile vize kolaylığı sağlayan anlaşmanın askıya alınması konusunda 30-31 Ağustos’ta Prag'da yapılacak olan AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.Anlaşmanın askıya alınmasını öneren Baerbock, bunun gerçekleşmesi halinde AB ülkelerinin vize başvurusunun neye istinaden yapıldığını ve başvuru sahibinin Rus hükümetine yakınlığını denetleme imkanına sahip olacağını belirtti.Politico: AB'de Ruslara vize verilmesi konusunda hala birleşik tutum yokPolitico gazetesi, Avrupa Birliği'nde (AB) Rusya vatandaşlarına vize verilmesine tam bir yasak getirilmesi konusunda henüz birleşik bir tutum söz konusu olmadığını yazdı. Gazetenin Avrupalı bürokratların açıklamalarına dayandırdığı haberine göre AB ülkelerinin tamamı Rusya vatandaşlarına vize verilmesine tam yasak getirilmesinin uygun olduğunu düşünmüyor.Prag'da AB dışişleri bakanları ve savunma bakanları gayriresmi toplantısının yapıldığı ve bakanların bugün Rusya’ya yönelik adımları tartışacakları hatırlatılan haberde, bazı doğu Avrupa ülkelerinin varlıklı vatandaşları alıştıkları ülkelerde tatil yapma imkanından yoksun bırakmak için Ruslara turistik vize verilmesinin yasaklanmasını önerdikleri, ancak tüm AB ülkelerinin bu konuda mutabık olmadığı ifade edildi.Haberde, “Daha sert yeni önlemleri bir yana bırakın, böylesine göreceli ucuz ve düşük riskli bir girişim bile Avrupa'da pek fazla ilgi uyandırmıyor” ifadelerine yer verildi.Toplantı katılımcılarının Ruslara vize verme sürecini yavaşlatmayı ve vizeleri daha pahalı hale getirmeyi kabul edeceklerinin düşünüldüğüne dikkat çekilen yazıda, Fransa ve Almanya’nın toplantı öncesinde dağıttıkları bir bildiride, “En azından Batı'dan henüz tamamen uzaklaşmamış alanlarda Rus halkının ‘kalbi ve zihni’ için stratejik olarak savaşmamız gerekiyor” ifadelerinin yer aldığı, aynı zamanda Berlin ve Paris’in, AB'yi Rus siyasi, askeri ve ekonomik seçkinlerine karşı yaptırımları genişletmeye çağırdığı vurgulandı.Gazete, Avrupa'da artan enflasyon ve enerji fiyatları nedeniyle endişelerin de büyümesiyle birlikte AB ülkelerinin Rusya'ya yönelik yeni kısıtlamalar konusunda ‘manevra kabiliyetlerinin kısıtlı’ olduğunu ifade ederken, bir AB diplomatının bu konuda yaptığı açıklamayı alıntıladı: “Artık neredeyse tüm seçenekler kullanıldı ve şimdi gerçekten bize acı vermeyecek etkili önlemleri bulmak zor.”

https://sputniknews.com.tr/20220829/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-rus-vatandaslarina-yonelik-vize-yasagina-karsi-1060507184.html

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rusya, almanya, vize yasağı, ukrayna, annalena baerbock