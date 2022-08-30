https://sputniknews.com.tr/20220830/aksenerden-30-agustos-mesaji-buyuk-zaferimiz-kutlu-milletimiz-var-olsun-1060548224.html
Akşener'den 30 Ağustos mesajı: Büyük zaferimiz kutlu, milletimiz var olsun
Akşener'den 30 Ağustos mesajı: Büyük zaferimiz kutlu, milletimiz var olsun
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında "Hafızası yok edilmeye, kurumları yıpratılmaya, değerleri... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T00:55+0300
2022-08-30T00:55+0300
2022-08-30T00:55+0300
politika
meral akşener
30 ağustos zafer bayramı
büyük taarruz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1057810267_0:74:1200:749_1920x0_80_0_0_3d37ae68ae4e7f5ca03a6b99294cc219.jpg
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 26 Ağustos 1071’den 26 Ağustos 1922’ye uzanan vatan ve istiklal mücadelesinin kutlu günlerinden birine daha kavuştuklarını belirtti.Yedi düvelin işgaline karşı verilen istikbal mücadelesini kutlu bir zaferle taçlandıran ecdadı bir kez daha rahmetle andığını vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:Bu inanç ve bilinçle görev ve sorumluluklarının farkında olduklarını belirten Akşener, "Milletimiz ve ülkemiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Hafızası yok edilmeye, kurumları yıpratılmaya, değerleri hiçe sayılmaya çalışılan kadim devlet geleneğimizi yeniden yaşatacağız. Aklı, bilimi ve makulde buluşmayı esas alan siyaset anlayışımızla; güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'ye kavuşacağız. Büyük zaferimiz kutlu, milletimiz var olsun." ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1057810267_106:0:1173:800_1920x0_80_0_0_b2a29cf4c33a53267785d0963fe21ff5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meral akşener, 30 ağustos zafer bayramı, büyük taarruz
meral akşener, 30 ağustos zafer bayramı, büyük taarruz
Akşener'den 30 Ağustos mesajı: Büyük zaferimiz kutlu, milletimiz var olsun
Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında "Hafızası yok edilmeye, kurumları yıpratılmaya, değerleri hiçe sayılmaya çalışılan kadim devlet geleneğimizi yeniden yaşatacağız" ifadesini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 26 Ağustos 1071’den 26 Ağustos 1922’ye uzanan vatan ve istiklal mücadelesinin kutlu günlerinden birine daha kavuştuklarını belirtti.
Yedi düvelin işgaline karşı verilen istikbal mücadelesini kutlu bir zaferle taçlandıran ecdadı bir kez daha rahmetle andığını vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:
"Bugün Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün önderliğinde, Anadolu'nun her köşesini düşmandan temizleyen iradenin, bizlere yüklediği o büyük sorumluluğun daha çok farkındayız. Aziz vatanımızı canları pahasına savunan ecdadımız bizden; 1919'un ruhunu hatırlayarak cennet vatanımızı müreffeh, Cumhuriyetimizi de kutlu değerleriyle birlikte ilelebet payidar kılmamızı bekliyor."
Bu inanç ve bilinçle görev ve sorumluluklarının farkında olduklarını belirten Akşener, "Milletimiz ve ülkemiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Hafızası yok edilmeye, kurumları yıpratılmaya, değerleri hiçe sayılmaya çalışılan kadim devlet geleneğimizi yeniden yaşatacağız. Aklı, bilimi ve makulde buluşmayı esas alan siyaset anlayışımızla; güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'ye kavuşacağız. Büyük zaferimiz kutlu, milletimiz var olsun." ifadelerini kullandı.