https://sputniknews.com.tr/20220830/aksenerden-30-agustos-mesaji-buyuk-zaferimiz-kutlu-milletimiz-var-olsun-1060548224.html

Akşener'den 30 Ağustos mesajı: Büyük zaferimiz kutlu, milletimiz var olsun

Akşener'den 30 Ağustos mesajı: Büyük zaferimiz kutlu, milletimiz var olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında "Hafızası yok edilmeye, kurumları yıpratılmaya, değerleri... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

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politika

meral akşener

30 ağustos zafer bayramı

büyük taarruz

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 26 Ağustos 1071’den 26 Ağustos 1922’ye uzanan vatan ve istiklal mücadelesinin kutlu günlerinden birine daha kavuştuklarını belirtti.Yedi düvelin işgaline karşı verilen istikbal mücadelesini kutlu bir zaferle taçlandıran ecdadı bir kez daha rahmetle andığını vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:Bu inanç ve bilinçle görev ve sorumluluklarının farkında olduklarını belirten Akşener, "Milletimiz ve ülkemiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Hafızası yok edilmeye, kurumları yıpratılmaya, değerleri hiçe sayılmaya çalışılan kadim devlet geleneğimizi yeniden yaşatacağız. Aklı, bilimi ve makulde buluşmayı esas alan siyaset anlayışımızla; güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'ye kavuşacağız. Büyük zaferimiz kutlu, milletimiz var olsun." ifadelerini kullandı.

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meral akşener, 30 ağustos zafer bayramı, büyük taarruz