https://sputniknews.com.tr/20220830/adanada-isid-sorusturmasinda-alti-kisi-hakkinda-gozalti-karari-1060556699.html

Adana’da IŞİD soruşturmasında altı kişi hakkında gözaltı kararı

Adana’da IŞİD soruşturmasında altı kişi hakkında gözaltı kararı

Adana’da IŞİD’e yönelik soruşturma kapsamında altı şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T07:53+0300

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2022-08-30T07:53+0300

türkiye

işid

adana

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde IŞİD adına faaliyette bulundukları ileri sürülen altı şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu yerlere özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapıldı.Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken TEM şubesi operasyon timi, evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.Evlerde arama yapan ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

türkiye

adana

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