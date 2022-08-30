https://sputniknews.com.tr/20220830/9-kattan-sutunlarin-uzerine-dustu-hayati-tehlikesi-yok-1060571009.html
9. kattan sütunların üzerine düştü: Hayati tehlikesi yok
9. kattan sütunların üzerine düştü: Hayati tehlikesi yok
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki bir çocuk, 9. kattaki dairenin camından düştü. 6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen çocuğun hayati... 30.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-30T15:08+0300
2022-08-30T15:08+0300
2022-08-30T15:08+0300
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan bir sitede, dün saat 20.30 sıralarında 14 yaşındaki Suudi Arabistanlı Fajer Alsubaihi, 9. kattaki dairenin camından baktığı sırada düştü.6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen Alsubaihi'yi görenler yanına ulaşarak, yardım etmeye çalıştı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Alsubaihi, ilk müdahalenin ardından buradan indirilerek, hastaneye kaldırıldı.Tedavi altına alınan Alsubaihi'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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9. kattan sütunların üzerine düştü: Hayati tehlikesi yok
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki bir çocuk, 9. kattaki dairenin camından düştü. 6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen çocuğun hayati tehlikesi yok.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan bir sitede, dün saat 20.30 sıralarında 14 yaşındaki Suudi Arabistanlı Fajer Alsubaihi, 9. kattaki dairenin camından baktığı sırada düştü.
6. kat hizasındaki sütunların üstündeki çıkıntıya düşen Alsubaihi'yi görenler yanına ulaşarak, yardım etmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Alsubaihi, ilk müdahalenin ardından buradan indirilerek, hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Alsubaihi'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.