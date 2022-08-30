https://sputniknews.com.tr/20220830/33-tip-fakultesinde-kontenjan-dolmadi-1060556823.html

33 tıp fakültesinde kontenjan dolmadı

33 tıp fakültesinde kontenjan dolmadı

Ankara Tabip Odası'nın tıp fakültelerinin azalan tercihlerine yönelik nedenlerin sıralandığı notta, "Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın olumsuz etkisiyle yaşanan... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T08:43+0300

2022-08-30T08:43+0300

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türkiye

tıp fakültesi

doktor

ankara tabip odası

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Ankara Tabip Odası (ATO), YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından tıp fakültelerinin tercihleriyle ilgili bilgi notu hazırladı.Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, notta; Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın olumsuz etkisiyle yaşanan sorunlar, sağlıkta şiddet, özlük haklarında gerileme ve siyasilerin hedef gösterici konuşmaları gibi nedenlerden tıp fakültelerinin tercihlerinin azaldığı belirtildi. Devlet okullarındaki kısmi azalmaya karşın; kontenjanların neredeyse tamamının dolduğu aktarılan notta, 33 fakültede kontenjanın dolmadığı belirtildi.“Devlet üniversiteleri tıp fakültelerine yerleşenler içerisinde en yüksek puanla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (557 bin 367), en düşük puanla da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne (482 bin 227) yerleştirme yapılmıştır” bilgisi paylaşıldı. Vakıf üniversitelerine bağlı 33 tıp fakültesi kontenjanlarının da dolmadığı vurgulanan notta, “3 bin 273 kontenjandan 2 bin 772’si (yüzde 85) dolmuş, 501 (yüzde 15) kontenjan boş kalmıştır” denildi.Tüm olumsuzluklara karşın başarılı öğrencilerin tıp fakültelerini tercih etmeye devam ettiğini söyleyen ATO Başkanı Muharrem Baytemür, “İlk 50 binde olan her üç adaydan bir tanesi tıp fakültesi tercih etmiş” yorumunu yaptı.

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tıp fakültesi, doktor, ankara tabip odası