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YÖK Başkanı Özvar: Sağlık personeli için yasal mevzuat çalışması ivedilikle tamamlanacak
YÖK Başkanı Özvar: Sağlık personeli için yasal mevzuat çalışması ivedilikle tamamlanacak
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T19:40+0300
2022-08-29T19:40+0300
türkiye
erol özvar
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
sağlık çalışanı
düzenleme
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YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline yönelik ek ödeme/iyileştirme konusunda yapılacak mevzuat çalışmasına ilişkin YÖK Başkanı Erol Özvar başkanlığında, bünyesinde tıp fakültesi bulunan 81 devlet üniversitesi rektörünün katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.Toplantıda, YÖK Başkanı Erol Özvar’ın açılış konuşmasının ardından rektörlerle fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı bitiminde önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını açıklayan YÖK Başkanı Özvar, şunları söyledi:“Yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramayacak şekilde özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulu bünyesinde başlatılan yasal mevzuat çalışması ivedilikle tamamlanacaktır. Bu konudaki çalışmalarda Sağlık Bakanlığı’nın 12 Ağustos 2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirmelere eş değer bir düzenleme esas alınacaktır.Yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin sorunlarına kalıcı çözümler getirecek yasal düzenleme üzerinde çalışmalar devam etmektedir."Özvar, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin özlük hakları konusunda mağduriyet yaşamaması için hassasiyetle ve kararlı bir şekilde çalışıldığını vurgulayarak, "Sorunun mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220829/saglik-bakanligi-tabip-uzman-tabip-uzman-dis-tabiplerinin-atama-kurasi-icin-talep-sureci-basladi-1060535882.html
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erol özvar, yök, yükseköğretim kurulu (yök), sağlık çalışanı, düzenleme
erol özvar, yök, yükseköğretim kurulu (yök), sağlık çalışanı, düzenleme

YÖK Başkanı Özvar: Sağlık personeli için yasal mevzuat çalışması ivedilikle tamamlanacak

19:40 29.08.2022
© DHAErol Özvar
Erol Özvar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© DHA
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramayacak şekilde özlük haklarında iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulu bünyesinde başlatılan yasal mevzuat çalışması ivedilikle tamamlanacaktır" dedi.
YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline yönelik ek ödeme/iyileştirme konusunda yapılacak mevzuat çalışmasına ilişkin YÖK Başkanı Erol Özvar başkanlığında, bünyesinde tıp fakültesi bulunan 81 devlet üniversitesi rektörünün katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda, YÖK Başkanı Erol Özvar’ın açılış konuşmasının ardından rektörlerle fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı bitiminde önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını açıklayan YÖK Başkanı Özvar, şunları söyledi:
“Yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramayacak şekilde özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulu bünyesinde başlatılan yasal mevzuat çalışması ivedilikle tamamlanacaktır.
Bu konudaki çalışmalarda Sağlık Bakanlığı’nın 12 Ağustos 2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirmelere eş değer bir düzenleme esas alınacaktır.
Yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin sorunlarına kalıcı çözümler getirecek yasal düzenleme üzerinde çalışmalar devam etmektedir."
Özvar, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin özlük hakları konusunda mağduriyet yaşamaması için hassasiyetle ve kararlı bir şekilde çalışıldığını vurgulayarak, "Sorunun mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.
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