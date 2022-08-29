https://sputniknews.com.tr/20220829/venezuella-ve-kolombiya-3-yil-sonra-diplomatik-iliskileri-yeniden-kurdu-1060506312.html

Venezüella ve Kolombiya 3 yıl sonra diplomatik ilişkileri yeniden kurdu

Venezüella ve Kolombiya 3 yıl sonra diplomatik ilişkileri yeniden kurdu

Venezüella ile Kolombiya arasında 3 yıl önce Kolombiya'nın Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine karşı darbe girişiminde bulunan ABD destekli... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T05:49+0300

2022-08-29T05:49+0300

2022-08-29T05:51+0300

dünya

venezüella

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felix plasencia

büyükelçilik

diyalog

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Eski Dışişleri Bakanı ve Venezüella'nın Bogota Büyükelçisi Felix Plasencia Bogota'ya, Kolombiya'nın Karakas Büyükelçisi Armando Benedetti de Venezüella'nın başkenti Karakas'a ulaştı.Böylece, iki ülke arasında Şubat 2019'da kopan diplomatik ilişkiler, Kolombiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Maduro'nun karşılıklı büyükelçi atamalarıyla yeniden tesis edildi.'Venezüella ile ilişkiler hiç kesilmemeliydi'Benedetti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezüella ile ilişkiler hiç kesilmemeliydi, biz kardeşiz ve hayali bir çizgi bizi ayıramaz, Cumhurbaşkanı Duque ile olduğu gibi bir kamu politikasının bizi ayırması söz konusu bile olamaz. Venezuela ile ilişkileri yeniden kuracağız" ifadelerini kullandı.Diplomatik ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasındaki ticaretten 8 milyon Kolombiyalı'nın geçindiğini hatırlatan Benedetti, Kolombiya hükümetinin vergi muafiyetleriyle bölgenin gelişimine katkı sağlayacak yatırımlar yapabileceğini söyledi.Venezüella Dışişleri Bakanı Carlos Faria da Benedetti'nin, Venezüella Dışişleri Bakanı Yardımcısı Rander Pena tarafından karşılandığı fotoğrafları paylaşarak, "Bunun, halklarımız arasındaki kardeşlik ve iş birliği bağlarını derinleştirmek ve bu şekilde geleceğe birlikte ilerlemek için yeni bir başlangıç ​​olacağına dair kendinden emin ve umut dolu ülkemizdeki Kolombiya Büyükelçisi Armando Benedetti'yi coşkuyla karşılıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.'Kardeş halklar arasındaki iyi iletişim geleneğini kurtarmak için çalışıyoruz'Venezüellalı eski Bakan Plasencia, Bogota'ya ulaştıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bogota'da olmaktan mutluyum, çok fazla iş ile çalışmaya geldim ve Büyükelçi Benedetti de Karakas'a ulaştı. İşleri doğru yapmak ve kardeş halklar arasındaki iyi iletişim geleneğini kurtarmak için koordineli bir şekilde çalışıyoruz" dedi.İki ülkenin ilişkilerinin gelişmesi için çalışacağını aktaran Plasencia, iki halkın da çıkarları için ikili ilişkilerin daha aktif hale gelmesi gerektiğini belirtti.Kolombiya'da 19 Haziran'daki ikinci tur seçimlerini kazanan ve 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı görevini devralan sol görüşlü Petro'nun ilk icraatlarından biri komşu ülke ile 3 yıldır kopuk olan ikili ilişkileri kurmak adına büyükelçi atamak olmuştu.Petro ile Maduro, 11 Ağustos'ta karşılıklı olarak büyükelçi atadıklarını duyurmuştu.

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venezüella, kolombiya, felix plasencia, büyükelçilik, diyalog