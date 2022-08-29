Uydu takibinde en uzun süre izlenen 'Caretta Tuba' üç yılda 17 bin 500 kilometre yol gitti

© DHA Takip cihazı sayesinde rotası haritadan 7 milyon 300 bin kez görüntülenen ve yolculuğunun nasıl devam edeceği merakla beklenen Tuba, 3 yılda 17 bin 500 kilometre yol kat etti. Bu kadar uzun yola rağmen üzerine takılan takip cihazından halen veri akışı sağlanabilen Tuba, uzmanlar için beklentilerin ötesinde veri sağladı ve en uzun süreyle izlenen kaplumbağa oldu.