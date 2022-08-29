https://sputniknews.com.tr/20220829/turk-diplomatik-kaynaklar-bagdattaki-turk-buyukelciliginin-tahliyesi-su-anda-gundemde-degil-1060537960.html

Türk diplomatik kaynaklar: Bağdat’taki Türk Büyükelçiliği’nin tahliyesi şu anda gündemde değil

Türk diplomatik kaynaklar: Bağdat’taki Türk Büyükelçiliği’nin tahliyesi şu anda gündemde değil

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es Sadr'ın siyasetten tamamen çekildiğini duyurmasının ardından yaşanan kaosta can kayıpları yaşandı. Bağdat’taki Türk... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T20:21+0300

2022-08-29T20:21+0300

2022-08-29T20:36+0300

politika

türkiye

irak

bağdat

yeşil bölge

mukteda el-sadr

abd

diplomatik ilişkiler

turan salcı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1060537816_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_78679117548d86ad5b5ae151501afec5.jpg

Irak’ta yaşanan siyasi istikrarsızlık devam ediyor. Sadr Hareketi lideri Mukteda es Sadr'ın siyasetten tamamen çekildiğini duyurmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giren Sadr destekçileriyle polis arasında çatışma yaşandı. Irak güçlerinin Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesinde onlarca kişi yaralanırken, 2 protestocunun öldüğü bildirildi.Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan askeri yetkililerle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Başbakan Kazımi, Sadr'a bağlı kişilerin Yeşil Bölge'den acilen çekilmelerini istedi.Haşdi Şabi Güvenlik Birimi'ne bağlı kişiler de Yeşil Bölge'de Sadr destekçilerine silahla müdahale etmeye başladı.Yeşil Bölge'nin merkezinde bulunan ABD Büyükelçiliği personelinin binadan tahliyesinin başladığı iddia edildi.Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, bugün 15.30’da Bağdat için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ülkenin tamamında 19.00'dan itibaren süresiz biçimde uygulanacağını duyurdu.‘Şu aşamada iç savaşa giden bir süreç görünmüyor’Sputnik’in ulaştığı Irak’taki Türk diplomatik kaynaklar ise sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Yeşil Bölge civarında gerilimin düştüğünü aktardı. Kaynaklar medyada yer alan haberlerin aksine Yeşil Bölge’de herhangi bir büyükelçiliğin tahliye edilmediğini de belirtti.Türk büyükelçiliğinin tahliyesinin gündemde olmadığını ifade eden kaynaklar, “Şu aşamada iç savaşa giden bir süreç görünmüyor. Öyle bir değerlendirmemiz yok” ifadelerini kullandı. Kaynaklar gelişmelerin yakından takip edildiğini de ekledi.Öte yandan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Bağdat’ta gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunun da sadece büyükelçilik personelinin katılacağı bir tören şeklinde yapılacağı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20220829/irak-gucleri-ile-sadr-yanlisi-eylemciler-arasinda-catisma-2-protestocu-hayatini-kaybetti-1060533854.html

https://sputniknews.com.tr/20220829/irakta-sii-lider-sadr-siyasetten-cekildi-1060520116.html

irak

yeşil bölge

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

türkiye, irak, bağdat, yeşil bölge, mukteda el-sadr, abd, diplomatik ilişkiler, turan salcı