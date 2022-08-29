https://sputniknews.com.tr/20220829/turk-diplomatik-kaynaklar-bagdattaki-turk-buyukelciliginin-tahliyesi-su-anda-gundemde-degil-1060537960.html
Türk diplomatik kaynaklar: Bağdat’taki Türk Büyükelçiliği’nin tahliyesi şu anda gündemde değil
Türk diplomatik kaynaklar: Bağdat’taki Türk Büyükelçiliği’nin tahliyesi şu anda gündemde değil
Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es Sadr'ın siyasetten tamamen çekildiğini duyurmasının ardından yaşanan kaosta can kayıpları yaşandı. Bağdat’taki Türk... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T20:21+0300
2022-08-29T20:21+0300
2022-08-29T20:36+0300
politika
türkiye
irak
bağdat
yeşil bölge
mukteda el-sadr
abd
diplomatik ilişkiler
turan salcı
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Irak’ta yaşanan siyasi istikrarsızlık devam ediyor. Sadr Hareketi lideri Mukteda es Sadr'ın siyasetten tamamen çekildiğini duyurmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giren Sadr destekçileriyle polis arasında çatışma yaşandı. Irak güçlerinin Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesinde onlarca kişi yaralanırken, 2 protestocunun öldüğü bildirildi.Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan askeri yetkililerle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Başbakan Kazımi, Sadr'a bağlı kişilerin Yeşil Bölge'den acilen çekilmelerini istedi.Haşdi Şabi Güvenlik Birimi'ne bağlı kişiler de Yeşil Bölge'de Sadr destekçilerine silahla müdahale etmeye başladı.Yeşil Bölge'nin merkezinde bulunan ABD Büyükelçiliği personelinin binadan tahliyesinin başladığı iddia edildi.Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, bugün 15.30’da Bağdat için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ülkenin tamamında 19.00'dan itibaren süresiz biçimde uygulanacağını duyurdu.‘Şu aşamada iç savaşa giden bir süreç görünmüyor’Sputnik’in ulaştığı Irak’taki Türk diplomatik kaynaklar ise sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Yeşil Bölge civarında gerilimin düştüğünü aktardı. Kaynaklar medyada yer alan haberlerin aksine Yeşil Bölge’de herhangi bir büyükelçiliğin tahliye edilmediğini de belirtti.Türk büyükelçiliğinin tahliyesinin gündemde olmadığını ifade eden kaynaklar, “Şu aşamada iç savaşa giden bir süreç görünmüyor. Öyle bir değerlendirmemiz yok” ifadelerini kullandı. Kaynaklar gelişmelerin yakından takip edildiğini de ekledi.Öte yandan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Bağdat’ta gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunun da sadece büyükelçilik personelinin katılacağı bir tören şeklinde yapılacağı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20220829/irak-gucleri-ile-sadr-yanlisi-eylemciler-arasinda-catisma-2-protestocu-hayatini-kaybetti-1060533854.html
https://sputniknews.com.tr/20220829/irakta-sii-lider-sadr-siyasetten-cekildi-1060520116.html
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Turan Salcı
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MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
türkiye, irak, bağdat, yeşil bölge, mukteda el-sadr, abd, diplomatik ilişkiler, turan salcı
türkiye, irak, bağdat, yeşil bölge, mukteda el-sadr, abd, diplomatik ilişkiler, turan salcı
Türk diplomatik kaynaklar: Bağdat’taki Türk Büyükelçiliği’nin tahliyesi şu anda gündemde değil
20:21 29.08.2022 (güncellendi: 20:36 29.08.2022) Abone ol
Özel
Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es Sadr'ın siyasetten tamamen çekildiğini duyurmasının ardından yaşanan kaosta can kayıpları yaşandı. Bağdat’taki Türk Büyükelçiliği’nin de olduğu Yeşil Bölge’de silah sesleri duyuldu. Sputnik’e konuşan Türk diplomatik kaynaklar şu anda Türk Büyükelçiliği’nin tahliyesinin gündemde olmadığını belirtti.
Irak’ta yaşanan siyasi istikrarsızlık devam ediyor. Sadr Hareketi lideri Mukteda es Sadr'ın siyasetten tamamen çekildiğini duyurmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giren Sadr destekçileriyle polis arasında çatışma yaşandı. Irak güçlerinin Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesinde onlarca kişi yaralanırken, 2 protestocunun öldüğü bildirildi.
Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan askeri yetkililerle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Başbakan Kazımi, Sadr'a bağlı kişilerin Yeşil Bölge'den acilen çekilmelerini istedi.
Haşdi Şabi Güvenlik Birimi'ne bağlı kişiler de Yeşil Bölge'de Sadr destekçilerine silahla müdahale etmeye başladı.
Yeşil Bölge'nin merkezinde bulunan ABD Büyükelçiliği personelinin binadan tahliyesinin başladığı iddia edildi.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, bugün 15.30’da Bağdat için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ülkenin tamamında 19.00'dan itibaren süresiz biçimde uygulanacağını duyurdu.
‘Şu aşamada iç savaşa giden bir süreç görünmüyor’
Sputnik’in ulaştığı Irak’taki Türk diplomatik kaynaklar ise sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Yeşil Bölge civarında gerilimin düştüğünü aktardı. Kaynaklar medyada yer alan haberlerin aksine Yeşil Bölge’de herhangi bir büyükelçiliğin tahliye edilmediğini de belirtti.
Türk büyükelçiliğinin tahliyesinin gündemde olmadığını ifade eden kaynaklar, “Şu aşamada iç savaşa giden bir süreç görünmüyor. Öyle bir değerlendirmemiz yok” ifadelerini kullandı. Kaynaklar gelişmelerin yakından takip edildiğini de ekledi.
Öte yandan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Bağdat’ta gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunun da sadece büyükelçilik personelinin katılacağı bir tören şeklinde yapılacağı öğrenildi.