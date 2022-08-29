https://sputniknews.com.tr/20220829/teknofest-karadenizde-samsunda-tramvaylar-ucretsiz-hizmet-verecek-1060537701.html
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir: TEKNOFEST KARADENİZ'de tramvaylar ücretsiz hizmet verecek
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir: TEKNOFEST KARADENİZ'de tramvaylar ücretsiz hizmet verecek
TEKNOFEST KARADENİZ nedeniyle Samsun'da, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında tramvaylar ücretsiz hizmet verecek. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T20:26+0300
2022-08-29T20:26+0300
2022-08-29T20:28+0300
teknofest
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Samsun, 6 gün boyunca dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak tanımlanan TEKNOFEST KARADENİZ'e ev sahipliği yapacak.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tramvayların festival boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.Vatandaşların Tekkeköy ilçesindeki tramvay son durağından TEKNOFEST etkinlik alanı olan Samsun Çarşamba Havalimanı'na ise ringlerle ücretsiz ulaşım sağlayabileceği bildirildi.
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teknofest, tramvay, samsun
teknofest, tramvay, samsun
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir: TEKNOFEST KARADENİZ'de tramvaylar ücretsiz hizmet verecek
20:26 29.08.2022 (güncellendi: 20:28 29.08.2022) Abone ol
TEKNOFEST KARADENİZ nedeniyle Samsun'da, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında tramvaylar ücretsiz hizmet verecek.
Samsun, 6 gün boyunca dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak tanımlanan TEKNOFEST KARADENİZ'e ev sahipliği yapacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tramvayların festival boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Vatandaşların Tekkeköy ilçesindeki tramvay son durağından TEKNOFEST etkinlik alanı olan Samsun Çarşamba Havalimanı'na ise ringlerle ücretsiz ulaşım sağlayabileceği bildirildi.