https://sputniknews.com.tr/20220829/teknofest-karadenizde-samsunda-tramvaylar-ucretsiz-hizmet-verecek-1060537701.html

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir: TEKNOFEST KARADENİZ'de tramvaylar ücretsiz hizmet verecek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir: TEKNOFEST KARADENİZ'de tramvaylar ücretsiz hizmet verecek

TEKNOFEST KARADENİZ nedeniyle Samsun'da, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında tramvaylar ücretsiz hizmet verecek. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

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teknofest

tramvay

samsun

türkiye

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Samsun, 6 gün boyunca dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak tanımlanan TEKNOFEST KARADENİZ'e ev sahipliği yapacak.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tramvayların festival boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.Vatandaşların Tekkeköy ilçesindeki tramvay son durağından TEKNOFEST etkinlik alanı olan Samsun Çarşamba Havalimanı'na ise ringlerle ücretsiz ulaşım sağlayabileceği bildirildi.

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