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https://sputniknews.com.tr/20220829/teknofest-karadenizde-samsunda-tramvaylar-ucretsiz-hizmet-verecek-1060537701.html
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir: TEKNOFEST KARADENİZ'de tramvaylar ücretsiz hizmet verecek
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir: TEKNOFEST KARADENİZ'de tramvaylar ücretsiz hizmet verecek
TEKNOFEST KARADENİZ nedeniyle Samsun'da, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında tramvaylar ücretsiz hizmet verecek. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
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teknofest
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samsun
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Samsun, 6 gün boyunca dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak tanımlanan TEKNOFEST KARADENİZ'e ev sahipliği yapacak.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tramvayların festival boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.Vatandaşların Tekkeköy ilçesindeki tramvay son durağından TEKNOFEST etkinlik alanı olan Samsun Çarşamba Havalimanı'na ise ringlerle ücretsiz ulaşım sağlayabileceği bildirildi.
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teknofest, tramvay, samsun
teknofest, tramvay, samsun

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir: TEKNOFEST KARADENİZ'de tramvaylar ücretsiz hizmet verecek

20:26 29.08.2022 (güncellendi: 20:28 29.08.2022)
© İHATEKNOFEST KARADENİZ
TEKNOFEST KARADENİZ - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© İHA
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TEKNOFEST KARADENİZ nedeniyle Samsun'da, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında tramvaylar ücretsiz hizmet verecek.
Samsun, 6 gün boyunca dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak tanımlanan TEKNOFEST KARADENİZ'e ev sahipliği yapacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tramvayların festival boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Vatandaşların Tekkeköy ilçesindeki tramvay son durağından TEKNOFEST etkinlik alanı olan Samsun Çarşamba Havalimanı'na ise ringlerle ücretsiz ulaşım sağlayabileceği bildirildi.
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