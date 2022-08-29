https://sputniknews.com.tr/20220829/star-trek-yildizlarinin-kulleri-uzaya-gonderiliyor-1060517307.html

Star Trek yıldızlarının külleri uzaya gönderiliyor

Star Trek yıldızlarının külleri uzaya gönderiliyor

ABD'de 60'lı yıllarda Enterprise uzay gemisiyle uzayın derinliklerini keşfeden ve mürettebatın serüvenlerini konu alan ünlü Star Trek dizisinin oyuncusu... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T12:41+0300

2022-08-29T12:41+0300

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Bilim kurgu dizisindeki rolü nedeniyle sık sık ABD Uzay Ajansı NASA'nın etkinliklerine katılan Nichelle Nichols'ün küllerinin, bu yılın sonunda Vulcan Centaur roketiyle uzaya fırlatılacağı ve daha sonra uzayın derinliklerine bırakılacağı belirtildi.30 Haziran'da 89 yaşındayken hayata veda eden Nichols'e, geçen yıllarda hayata veda eden dizinin yapımcısı Gene Roddenberry, dizide çeşitli roller alan eşi Majel Barrett-Roddenberry ve ‘Scotty’ karakterini canlandıran James Doohan'ın eşlik edeceği ifade edildi.Uçuşu gerçekleştirecek şirket yetkilileri dün yaptıklarını açıklamada merhum Star Trek kadrosunun külleriyle birlikte 200'den fazla mesaj, kalıntı, kül ve DNA örnekleri içeren kapsüllerin uzayın derinliklerine fırlatılacağını da belirtti.Orijinal Start Trek’te 66 yılında ‘Teğmen Uhura’ rolünü canlandıran Nichelle Nichols, ilk siyahi televizyon yıldızlarından biri olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220801/star-trek-dizisinde-uhuru-rolune-hayat-veren-nichols-hayatini-kaybetti-1059360495.html

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