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Sırp milletvekili: Belgrad-Priştine anlaşması, Sırbistan’ın Kosova’yı tanıdığı anlamına gelmiyor
Sırp milletvekili: Belgrad-Priştine anlaşması, Sırbistan’ın Kosova’yı tanıdığı anlamına gelmiyor
Belgrad-Priştine anlaşmasının öncelikle barış ve Sırpların Kosova’da hareket özgürlüğünü sağladığını dile getiren Sırp milletvekili Drecun, anlaşmanın... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T16:26+0300
2022-08-29T16:26+0300
dünya
kosova
sırbistan
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Sırp milletvekili ve Sırbistan parlamentosunun eski Kosova Komitesi Başkanı Milovan Drecun, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Büyük gerilimi azaltma konusunda bazı ilerlemeler kaydedildi, insanlar artık 2011 hareket özgürlüğü anlaşmasına uygun olarak özgürce hareket edebiliyor. Bunun Kosova ve Metohija’nın statüsünde veya yalancı Kosova devletinin egemenliğiyle ilgili herhangi bir değişiklik anlamına gelmediği tarafımızca açıkça ifade edil” ifadelerini kullandı.“Her iki taraf taviz verene kadar uzlaşma olmayacak” diye kaydeden Drecun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece pratik bir çözüm bulundu. Sanırım, bu iyi bir şey. Bunun etrafında çok fazla gerilim yaratmaya gerek yok. Kosova ve Metohija'da yaşayan Sırpların baskıya maruz kalmamasında bir mahzur görmüyorum. Onlardan, özellikle kuzeyde, Kosova kimlikleri sorulmayacak. Her uzlaşma iyidir. Bu, Kosova’nın kuzeyinde özel harekat timi ve Sırplar arasında çatışma beklemek gibi kötü durumdan daha iyi.”
https://sputniknews.com.tr/20220827/sirbistan-giris-belgeleriyle-ilgili-anlasma-kosovada-barisi-korudu-1060475920.html
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kosova, sırbistan, anlaşma
kosova, sırbistan, anlaşma

Sırp milletvekili: Belgrad-Priştine anlaşması, Sırbistan’ın Kosova’yı tanıdığı anlamına gelmiyor

16:26 29.08.2022
© AFP 2022 / ARMEND NIMANISırbistan- Kosova- NATO
Sırbistan- Kosova- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / ARMEND NIMANI
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Belgrad-Priştine anlaşmasının öncelikle barış ve Sırpların Kosova’da hareket özgürlüğünü sağladığını dile getiren Sırp milletvekili Drecun, anlaşmanın Sırbistan’ın Kosova’nın bağımsızlığını tanıdığı anlamına gelmediğini söyledi.
Sırp milletvekili ve Sırbistan parlamentosunun eski Kosova Komitesi Başkanı Milovan Drecun, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Büyük gerilimi azaltma konusunda bazı ilerlemeler kaydedildi, insanlar artık 2011 hareket özgürlüğü anlaşmasına uygun olarak özgürce hareket edebiliyor. Bunun Kosova ve Metohija’nın statüsünde veya yalancı Kosova devletinin egemenliğiyle ilgili herhangi bir değişiklik anlamına gelmediği tarafımızca açıkça ifade edil” ifadelerini kullandı.
“Her iki taraf taviz verene kadar uzlaşma olmayacak” diye kaydeden Drecun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece pratik bir çözüm bulundu. Sanırım, bu iyi bir şey. Bunun etrafında çok fazla gerilim yaratmaya gerek yok. Kosova ve Metohija'da yaşayan Sırpların baskıya maruz kalmamasında bir mahzur görmüyorum. Onlardan, özellikle kuzeyde, Kosova kimlikleri sorulmayacak. Her uzlaşma iyidir. Bu, Kosova’nın kuzeyinde özel harekat timi ve Sırplar arasında çatışma beklemek gibi kötü durumdan daha iyi.”
Sırbistan polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
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