https://sputniknews.com.tr/20220829/simonyandan-azovun-tehditlerine-yanit-1060545341.html

Simonyan’dan Azov’un tehditlerine yanıt

Simonyan’dan Azov’un tehditlerine yanıt

RT ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Ukraynalı aşırı milliyetçi Azov taburundan aldığı tehditleri değerlendirdi. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

margarita simonyan

rt

russia today (rt)

sputnik

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Simonyan, Sputnik’e açıklamasında, “Tehditlerin tarzına bakılırsa orada bulunanlar ya manyak ya da susamış gençler. Gerçi ikisi bir arada da olabilir. Bunlara tepkim nasıl olabilir ki? Hayatımı yaşıyorum. Dürüst, gerekli ve uygun olduğunu düşündüğüm işi yapıyorum” ifadesini kullandı.Simonyan bugün Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Azov sembollerini taşıyan tehdit dolu mektubu yayınladı. Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, bu tehditlerle ilgili soruşturma açılması emrini verdi.

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margarita simonyan, rt, russia today (rt), sputnik