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Hürriyet yazarı Selvi: AK Parti kanadında 'erken seçim hazırlığı yapılıyor' görüşü hakim
Hürriyet yazarı Selvi: AK Parti kanadında 'erken seçim hazırlığı yapılıyor' görüşü hakim
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Partili milletvekillerinde erken seçim hazırlığı yapıldığına yönelik bir kanaat oluştuğunu yazdı. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T08:57+0300
2022-08-29T08:57+0300
politika
abdulkadir selvi
seçim
ak parti
recep tayyip erdoğan
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında iktidar yetkilileri tarafından ısrarla “erken seçim yok” açıklaması yapılmasına rağmen tersi bir görüşün hakim olduğuna dair iddiasını dile getirdi.AK Parti milletvekillerinin içlerinde, “Bir de Meclis 1 Ekim’i beklemeden erken toplantıya çağrılırsa seçim kararı alınabilir” diyenler olduğunu yazan Selvi, erken seçim olabileceğini söyleyenlerin şu gerekçelere dayandırdığını yazdı:"1- 6’lı masa cumhurbaşkanı adayı belirleyemedi. Ayrıca Türkiye’nin sorunlarına yönelik çözüm önerileri oluşturup bir cazibe merkezi oluşturamadı.2- Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği zaman 6’lı masada bir çatlak oluşabilir.3- Ekonomi en önemli gündem maddesi olmasına rağmen yakıcı etkisi azalmaya başladı.4- Asgari ücrette ara zam, memur ve emeklilere enflasyonun üstünde artış sağlanması, tarım ürünlerinin taban fiyatları siyasi iklimi değiştirdi.5- AK Parti oyları son iki aydır tekrar yükselişe geçti. Seçmen muhalefetten umduğunu bulamadı. Tekrar AK Parti’ye dönmeye başladı.6- Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl koridoru başta olmak üzere uluslararası krizlerde çözümün adresi oldu.7- Siyasi iklimi pozitife döndürmüşken, zorlu kış ayları ve Rusya-Ukrayna savaşının ne getireceği bilinmediği için haziranı beklemeden seçime gitmek mantıklı olabilir"'Eski bakanın uyarısı kafamı karıştırdı'Selvi konuyla ilgili kendisinin de kafasının karıştığını belirterek, "Ben erken seçim tezlerine itiraz edenlerden birisiydim. AK Parti’deki toplantıyı da seçimlere hazırlık toplantısı olarak gördüm. Ama eski bir bakanın, “Reis eski futbolcudur. Kaleyi boş görünce şutu çekebilir” uyarısı kafamı karıştırmadı değil" yorumunu yaptı.
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abdulkadir selvi, seçim, ak parti, recep tayyip erdoğan
abdulkadir selvi, seçim, ak parti, recep tayyip erdoğan

Hürriyet yazarı Selvi: AK Parti kanadında 'erken seçim hazırlığı yapılıyor' görüşü hakim

08:57 29.08.2022
© AA / Elif ÖztürkSandık- Zarf- Seçim
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AA / Elif Öztürk
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Partili milletvekillerinde erken seçim hazırlığı yapıldığına yönelik bir kanaat oluştuğunu yazdı.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında iktidar yetkilileri tarafından ısrarla “erken seçim yok” açıklaması yapılmasına rağmen tersi bir görüşün hakim olduğuna dair iddiasını dile getirdi.
AK Parti milletvekillerinin içlerinde, Bir de Meclis 1 Ekim’i beklemeden erken toplantıya çağrılırsa seçim kararı alınabilir” diyenler olduğunu yazan Selvi, erken seçim olabileceğini söyleyenlerin şu gerekçelere dayandırdığını yazdı:
"1- 6’lı masa cumhurbaşkanı adayı belirleyemedi. Ayrıca Türkiye’nin sorunlarına yönelik çözüm önerileri oluşturup bir cazibe merkezi oluşturamadı.
2- Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği zaman 6’lı masada bir çatlak oluşabilir.
3- Ekonomi en önemli gündem maddesi olmasına rağmen yakıcı etkisi azalmaya başladı.
4- Asgari ücrette ara zam, memur ve emeklilere enflasyonun üstünde artış sağlanması, tarım ürünlerinin taban fiyatları siyasi iklimi değiştirdi.
5- AK Parti oyları son iki aydır tekrar yükselişe geçti. Seçmen muhalefetten umduğunu bulamadı. Tekrar AK Parti’ye dönmeye başladı.
6- Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl koridoru başta olmak üzere uluslararası krizlerde çözümün adresi oldu.
7- Siyasi iklimi pozitife döndürmüşken, zorlu kış ayları ve Rusya-Ukrayna savaşının ne getireceği bilinmediği için haziranı beklemeden seçime gitmek mantıklı olabilir"

'Eski bakanın uyarısı kafamı karıştırdı'

Selvi konuyla ilgili kendisinin de kafasının karıştığını belirterek, "Ben erken seçim tezlerine itiraz edenlerden birisiydim. AK Parti’deki toplantıyı da seçimlere hazırlık toplantısı olarak gördüm. Ama eski bir bakanın, “Reis eski futbolcudur. Kaleyi boş görünce şutu çekebilir” uyarısı kafamı karıştırmadı değil" yorumunu yaptı.
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