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Sabah yazarı Güngör: Akaryakıtta 'sahte fatura' oyunu deşifre edildi
Sabah yazarı Güngör: Akaryakıtta 'sahte fatura' oyunu deşifre edildi
Sabah yazarı Dilek Güngör, akaryakıtta sahte fatura vurgununun deşifre edildiğini, 300 kadar bayinin mühürlendiğini yazdı. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T07:57+0300
2022-08-29T07:57+0300
türkiye
akaryakıt
dilek güngör
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Güngör, bugünkü köşe yazısında Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi’nin bin 100 bayiyi incelemeye aldığını, 300'ünü mühürlediğini, 900'e yakın bayinin sahte fatura kullanıp kullanmadığına yönelik incelemenin ise ekimde tamamlanacağını yazdı. Güngör, şu ifadeleri kullandı:"Sahte fatura kesip devleti milyarlarca lira zarara uğratan bayi-dağıtıcı ağından sonra sıra komisyon karşılığı bu bayilerden fatura alan inşaat ve hafriyat firmalarına gelecek. Bunlarla ilgili incelemenin de başlatıldığı öğrenildi. Akaryakıtta sahte fatura oyununda bayi ve dağıtıcılar birçok yöntem kullanıyor. Dağıtıcı firmalar aracılığıyla üretilen sahte faturalar bayiler üzerinden piyasaya sürülüyor. Dağıtıcılardan yasal olarak temin edilen akaryakıtın faturası giderlerini yüksek göstermek isteyen son kullanıcılara komisyon karşılığı satılıyor. Akaryakıt da faturasız şekilde kayıt dışı piyasaya sürülüyor. Kayıt dışı temin edilen akaryakıta sahte faturayla yasal görünüm kazandırılıyor. Yazarkasalara müdahale edilerek kayıt dışı akaryakıt satışları siliniyor."
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akaryakıt, dilek güngör
akaryakıt, dilek güngör

Sabah yazarı Güngör: Akaryakıtta 'sahte fatura' oyunu deşifre edildi

07:57 29.08.2022
© REUTERSAkaryakıt - Pompa - Benzin
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© REUTERS
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Sabah yazarı Dilek Güngör, akaryakıtta sahte fatura vurgununun deşifre edildiğini, 300 kadar bayinin mühürlendiğini yazdı.
Güngör, bugünkü köşe yazısında Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi’nin bin 100 bayiyi incelemeye aldığını, 300'ünü mühürlediğini, 900'e yakın bayinin sahte fatura kullanıp kullanmadığına yönelik incelemenin ise ekimde tamamlanacağını yazdı. Güngör, şu ifadeleri kullandı:
"Sahte fatura kesip devleti milyarlarca lira zarara uğratan bayi-dağıtıcı ağından sonra sıra komisyon karşılığı bu bayilerden fatura alan inşaat ve hafriyat firmalarına gelecek. Bunlarla ilgili incelemenin de başlatıldığı öğrenildi. Akaryakıtta sahte fatura oyununda bayi ve dağıtıcılar birçok yöntem kullanıyor. Dağıtıcı firmalar aracılığıyla üretilen sahte faturalar bayiler üzerinden piyasaya sürülüyor. Dağıtıcılardan yasal olarak temin edilen akaryakıtın faturası giderlerini yüksek göstermek isteyen son kullanıcılara komisyon karşılığı satılıyor. Akaryakıt da faturasız şekilde kayıt dışı piyasaya sürülüyor. Kayıt dışı temin edilen akaryakıta sahte faturayla yasal görünüm kazandırılıyor. Yazarkasalara müdahale edilerek kayıt dışı akaryakıt satışları siliniyor."
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