https://sputniknews.com.tr/20220829/rusya-guvenlik-konseyi-bati-rus-toplumunu-bolmek-icin-her-seyi-yapiyor-1060542216.html
Rusya Güvenlik Konseyi: Batı, Rus toplumunu bölmek için her şeyi yapıyor
Rusya Güvenlik Konseyi: Batı, Rus toplumunu bölmek için her şeyi yapıyor
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksandr Grebyonkin, Batılı istihbarat servislerinin ve onların kontrolündeki kurumların Rusya’daki protesto... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T22:29+0300
2022-08-29T22:29+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Grebyonkin, Rossiyskaya Gazeta’ya verdiği röportajda Batılı ülkelerin 11 Eylül’de ülke genelinde yapılacak seçimler öncesinde Rusya’ya yönelik benzeri görülmemiş yaptırım politikasına ve dezenformasyon kampanyasına dikkat çekti, aynı zamanda Rusya'daki iç siyasi durumun istikrarlı olduğunu, ‘acil durum’ alarmı için herhangi bir ön koşul bulunmadığını ve özel askeri operasyon ortamında oy haklarının herhangi bir şekilde kısıtlanmadığını kaydetti.‘Kiev, amacı Rusya'daki durumu istikrarsızlaştırmak olan aşırı milliyetçilere yardım ediyor’“Ukrayna’da ülkemizdeki durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan çok sayıda aşırı sağ ve aşırı milliyetçi örgütün Kiev rejimi tarafından desteklenen faaliyetleri ciddi bir tehlike teşkil ediyor” diyen Grebyonkin, Rusya’nın 50’den fazla bölgesinde Ukrayna özel servislerinin kontrolü altında ülkede terör saldırıları, toplu katliam ve aşırıcılık suçları işlemek için kurulan ‘Manyaklar: Katiller Tarikatı’ adlı gençlik örgütünün 150’den fazla yanlısının faaliyetlerine son verildiği bilgisini verdi.Rus yetkili, kolluk kuvvetleri ve özel servislerin sürekli olarak ‘Sağ Sektör’ adlı aşırılık yanlısı örgütün sabotajlar için saflarına çekmeye çalıştığı Rusya vatandaşlarını tespit ettiklerini vurguladı.‘Ukrayna'da fiilen kontrolsüz silah ve mühimmat dolaşımı gerçekleşiyor’Grebyonkin, “Ukrayna topraklarından kaynaklanan suç tehditlerinin yelpazesi çok daha geniş. Özellikle, bu yıl askeri ateşli silahların sivillere dağıtımı dahil olmak üzere Ukrayna’da dünyada benzeri olmayan silah ve mühimmatların fiilen kontrolsüz dolaşımından endişe duymamamız mümkün değil” diyerek, ayrıca Batı yardımı şeklinde gelen silahların çalınması ve ticareti ile ilgili sayısız olayın bilindiğini vurguladı ve devam etti:‘Batı, Rusya'daki işbirlikçilerini desteklemek için bu yıl 4 milyar ruble gönderdi’Özel askeri operasyon ortamında Rusya yönetiminin rotasını eleştiren, işbirlikçi pozisyonlara geçen ve sözde pasifist sloganları yaymaya çalışan az sayıda kamu yapılarının, medya araçlarının ve vatandaşların varlığına dikkat çeken Grebyonkin, ‘bu yıkıcı faaliyetin bedelinin ABD ve müttefiklerinin cebinden cömertçe ödendiğini’ dile getirdi, sadece bu yıl içinde başta ABD ve İngiltere olmak üzere batılı ülkelerden 4 milyar rublenin (1.2 milyar TL) üzerinde kaynak gönderildiğini aktardı.
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rusya, rusya güvenlik konseyi, batı
Rusya Güvenlik Konseyi: Batı, Rus toplumunu bölmek için her şeyi yapıyor
22:29 29.08.2022 (güncellendi: 22:31 29.08.2022) Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksandr Grebyonkin, Batılı istihbarat servislerinin ve onların kontrolündeki kurumların Rusya’daki protesto hareketini radikalleştirmek, Rus toplumunu bölmek ve ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmak için her şeyi yaptıklarını belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Grebyonkin, Rossiyskaya Gazeta’ya verdiği röportajda Batılı ülkelerin 11 Eylül’de ülke genelinde yapılacak seçimler öncesinde Rusya’ya yönelik benzeri görülmemiş yaptırım politikasına ve dezenformasyon kampanyasına dikkat çekti, aynı zamanda Rusya'daki iç siyasi durumun istikrarlı olduğunu, ‘acil durum’ alarmı için herhangi bir ön koşul bulunmadığını ve özel askeri operasyon ortamında oy haklarının herhangi bir şekilde kısıtlanmadığını kaydetti.
‘Kiev, amacı Rusya'daki durumu istikrarsızlaştırmak olan aşırı milliyetçilere yardım ediyor’
“Ukrayna’da ülkemizdeki durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan çok sayıda aşırı sağ ve aşırı milliyetçi örgütün Kiev rejimi tarafından desteklenen faaliyetleri ciddi bir tehlike teşkil ediyor” diyen Grebyonkin, Rusya’nın 50’den fazla bölgesinde Ukrayna özel servislerinin kontrolü altında ülkede terör saldırıları, toplu katliam ve aşırıcılık suçları işlemek için kurulan ‘Manyaklar: Katiller Tarikatı’ adlı gençlik örgütünün 150’den fazla yanlısının faaliyetlerine son verildiği bilgisini verdi.
Rus yetkili, kolluk kuvvetleri ve özel servislerin sürekli olarak ‘Sağ Sektör’ adlı aşırılık yanlısı örgütün sabotajlar için saflarına çekmeye çalıştığı Rusya vatandaşlarını tespit ettiklerini vurguladı.
‘Ukrayna'da fiilen kontrolsüz silah ve mühimmat dolaşımı gerçekleşiyor’
Grebyonkin, “Ukrayna topraklarından kaynaklanan suç tehditlerinin yelpazesi çok daha geniş. Özellikle, bu yıl askeri ateşli silahların sivillere dağıtımı dahil olmak üzere Ukrayna’da dünyada benzeri olmayan silah ve mühimmatların fiilen kontrolsüz dolaşımından endişe duymamamız mümkün değil” diyerek, ayrıca Batı yardımı şeklinde gelen silahların çalınması ve ticareti ile ilgili sayısız olayın bilindiğini vurguladı ve devam etti:
“Uzman değerlendirmelerine göre şu anda Ukrayna nüfusunun elinde yasadışı olarak 5 milyondan fazla silah bulunuyor.”
‘Batı, Rusya'daki işbirlikçilerini desteklemek için bu yıl 4 milyar ruble gönderdi’
Özel askeri operasyon ortamında Rusya yönetiminin rotasını eleştiren, işbirlikçi pozisyonlara geçen ve sözde pasifist sloganları yaymaya çalışan az sayıda kamu yapılarının, medya araçlarının ve vatandaşların varlığına dikkat çeken Grebyonkin, ‘bu yıkıcı faaliyetin bedelinin ABD ve müttefiklerinin cebinden cömertçe ödendiğini’ dile getirdi, sadece bu yıl içinde başta ABD ve İngiltere olmak üzere batılı ülkelerden 4 milyar rublenin (1.2 milyar TL) üzerinde kaynak gönderildiğini aktardı.