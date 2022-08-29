https://sputniknews.com.tr/20220829/rus-hint-ortak-silah-ureticisi-brahmos-rus-ordusuna-hipersonik-fuze-saglamaya-hazir-1060529718.html

Rus-Hint ortak silah üreticisi BrahMos, Rus ordusuna hipersonik füze sağlamaya hazır

Rus-Hint ortak silah üreticisi BrahMos, Rus ordusuna hipersonik füze sağlamaya hazır

Rus-Hint ortak silah üreticisi BrahMos’un Rus eş direktörü Aleksandr Maksiçev, işletmenin Rus ordusuna hipersonik füze sağlamaya hazır olduğunu, bunun... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T17:06+0300

2022-08-29T17:06+0300

2022-08-29T17:06+0300

savunma

rusya

hindistan

brahmos

hipersonik füze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051953416_0:41:1201:716_1920x0_80_0_0_46dde6d1eaf661a8375fdee762844963.jpg

Maksiçev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Böyle bir siparişi yerine getirmeye hazırız. Günümüz koşullarında BrahMos füzeleri Rus ordusuna çok yararlı olur” ifadesini kullandı.Maksiçev ayrıca BrahMos füzelerinin Filipinler’e arzına ilişkin kontratla ilgili bilgi verdi. Bu, BrahMos şirketinin ilk kontratı özelliğini taşıyor. 375 milyon dolar değerindeki kontrat geçen ocak ayında imzalandı. Filipinler’e 3 batarya, yani 6 adet BrahMos fırlatma sistemi ile füzelerinin tedarik edilmesi planlanıyor.Direktör, “Kontrat, 4 yıl içinde hayata geçirilecek. Artı bir yıl servis garantisi. Ardından garanti sonrası servis için kontratlar yapılacak” diye konuştu.Kontratın hayata geçirilmeye başladığını kaydeden Maksiçev, ilk aşamanın, kadroları yetiştirme ve belgeleri hazırlama süreçlerinden oluştuğunu belirterek bugüne kadar Filipin ordusunun 45 askerin Hindistan’da eğitimden geçtiğini anlattı.

rusya

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, hindistan, brahmos, hipersonik füze