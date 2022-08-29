https://sputniknews.com.tr/20220829/rus-hint-ortak-silah-ureticisi-brahmos-rus-ordusuna-hipersonik-fuze-saglamaya-hazir-1060529718.html
Rus-Hint ortak silah üreticisi BrahMos, Rus ordusuna hipersonik füze sağlamaya hazır
Rus-Hint ortak silah üreticisi BrahMos, Rus ordusuna hipersonik füze sağlamaya hazır
Rus-Hint ortak silah üreticisi BrahMos’un Rus eş direktörü Aleksandr Maksiçev, işletmenin Rus ordusuna hipersonik füze sağlamaya hazır olduğunu, bunun... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T17:06+0300
2022-08-29T17:06+0300
2022-08-29T17:06+0300
savunma
rusya
hindistan
brahmos
hipersonik füze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051953416_0:41:1201:716_1920x0_80_0_0_46dde6d1eaf661a8375fdee762844963.jpg
Maksiçev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Böyle bir siparişi yerine getirmeye hazırız. Günümüz koşullarında BrahMos füzeleri Rus ordusuna çok yararlı olur” ifadesini kullandı.Maksiçev ayrıca BrahMos füzelerinin Filipinler’e arzına ilişkin kontratla ilgili bilgi verdi. Bu, BrahMos şirketinin ilk kontratı özelliğini taşıyor. 375 milyon dolar değerindeki kontrat geçen ocak ayında imzalandı. Filipinler’e 3 batarya, yani 6 adet BrahMos fırlatma sistemi ile füzelerinin tedarik edilmesi planlanıyor.Direktör, “Kontrat, 4 yıl içinde hayata geçirilecek. Artı bir yıl servis garantisi. Ardından garanti sonrası servis için kontratlar yapılacak” diye konuştu.Kontratın hayata geçirilmeye başladığını kaydeden Maksiçev, ilk aşamanın, kadroları yetiştirme ve belgeleri hazırlama süreçlerinden oluştuğunu belirterek bugüne kadar Filipin ordusunun 45 askerin Hindistan’da eğitimden geçtiğini anlattı.
rusya
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051953416_96:0:1103:755_1920x0_80_0_0_824a133e2de325e2d58c4f8eb8e7e9c1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, hindistan, brahmos, hipersonik füze
rusya, hindistan, brahmos, hipersonik füze
Rus-Hint ortak silah üreticisi BrahMos, Rus ordusuna hipersonik füze sağlamaya hazır
Abone ol
Rus-Hint ortak silah üreticisi BrahMos’un Rus eş direktörü Aleksandr Maksiçev, işletmenin Rus ordusuna hipersonik füze sağlamaya hazır olduğunu, bunun günümüzde çok yararlı olacağını belirtti.
Maksiçev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Böyle bir siparişi yerine getirmeye hazırız. Günümüz koşullarında BrahMos füzeleri Rus ordusuna çok yararlı olur” ifadesini kullandı.
Maksiçev ayrıca BrahMos füzelerinin Filipinler’e arzına ilişkin kontratla ilgili bilgi verdi. Bu, BrahMos şirketinin ilk kontratı özelliğini taşıyor. 375 milyon dolar değerindeki kontrat geçen ocak ayında imzalandı. Filipinler’e 3 batarya, yani 6 adet BrahMos fırlatma sistemi ile füzelerinin tedarik edilmesi planlanıyor.
Direktör, “Kontrat, 4 yıl içinde hayata geçirilecek. Artı bir yıl servis garantisi. Ardından garanti sonrası servis için kontratlar yapılacak” diye konuştu.
Kontratın hayata geçirilmeye başladığını kaydeden Maksiçev, ilk aşamanın, kadroları yetiştirme ve belgeleri hazırlama süreçlerinden oluştuğunu belirterek bugüne kadar Filipin ordusunun 45 askerin Hindistan’da eğitimden geçtiğini anlattı.