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Rus-Hint ortak silah üreticisi BrahMos, Rus ordusuna hipersonik füze sağlamaya hazır
Rus-Hint ortak silah üreticisi BrahMos, Rus ordusuna hipersonik füze sağlamaya hazır
Rus-Hint ortak silah üreticisi BrahMos’un Rus eş direktörü Aleksandr Maksiçev, işletmenin Rus ordusuna hipersonik füze sağlamaya hazır olduğunu, bunun... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T17:06+0300
2022-08-29T17:06+0300
savunma
rusya
hindistan
brahmos
hipersonik füze
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Maksiçev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Böyle bir siparişi yerine getirmeye hazırız. Günümüz koşullarında BrahMos füzeleri Rus ordusuna çok yararlı olur” ifadesini kullandı.Maksiçev ayrıca BrahMos füzelerinin Filipinler’e arzına ilişkin kontratla ilgili bilgi verdi. Bu, BrahMos şirketinin ilk kontratı özelliğini taşıyor. 375 milyon dolar değerindeki kontrat geçen ocak ayında imzalandı. Filipinler’e 3 batarya, yani 6 adet BrahMos fırlatma sistemi ile füzelerinin tedarik edilmesi planlanıyor.Direktör, “Kontrat, 4 yıl içinde hayata geçirilecek. Artı bir yıl servis garantisi. Ardından garanti sonrası servis için kontratlar yapılacak” diye konuştu.Kontratın hayata geçirilmeye başladığını kaydeden Maksiçev, ilk aşamanın, kadroları yetiştirme ve belgeleri hazırlama süreçlerinden oluştuğunu belirterek bugüne kadar Filipin ordusunun 45 askerin Hindistan’da eğitimden geçtiğini anlattı.
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rusya, hindistan, brahmos, hipersonik füze
rusya, hindistan, brahmos, hipersonik füze

Rus-Hint ortak silah üreticisi BrahMos, Rus ordusuna hipersonik füze sağlamaya hazır

17:06 29.08.2022
© REUTERSHipersonik füze - konsept
Hipersonik füze - konsept - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© REUTERS
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Rus-Hint ortak silah üreticisi BrahMos’un Rus eş direktörü Aleksandr Maksiçev, işletmenin Rus ordusuna hipersonik füze sağlamaya hazır olduğunu, bunun günümüzde çok yararlı olacağını belirtti.
Maksiçev, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Böyle bir siparişi yerine getirmeye hazırız. Günümüz koşullarında BrahMos füzeleri Rus ordusuna çok yararlı olur” ifadesini kullandı.
Maksiçev ayrıca BrahMos füzelerinin Filipinler’e arzına ilişkin kontratla ilgili bilgi verdi. Bu, BrahMos şirketinin ilk kontratı özelliğini taşıyor. 375 milyon dolar değerindeki kontrat geçen ocak ayında imzalandı. Filipinler’e 3 batarya, yani 6 adet BrahMos fırlatma sistemi ile füzelerinin tedarik edilmesi planlanıyor.
Direktör, “Kontrat, 4 yıl içinde hayata geçirilecek. Artı bir yıl servis garantisi. Ardından garanti sonrası servis için kontratlar yapılacak” diye konuştu.
Kontratın hayata geçirilmeye başladığını kaydeden Maksiçev, ilk aşamanın, kadroları yetiştirme ve belgeleri hazırlama süreçlerinden oluştuğunu belirterek bugüne kadar Filipin ordusunun 45 askerin Hindistan’da eğitimden geçtiğini anlattı.
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