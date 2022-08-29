https://sputniknews.com.tr/20220829/putin-tek-kutuplu-dunya-duzeninin-miadi-doldu-1060529071.html
Putin: Tek kutuplu dünya düzeninin miadı doldu
Putin: Tek kutuplu dünya düzeninin miadı doldu
Tek kutuplu dünya düzeninin miadının dolduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yerini her halkın egemen gelişim yolunun tanınmasına dayanan yeni... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T16:45+0300
2022-08-29T16:45+0300
2022-08-29T16:45+0300
dünya
vladimir putin
rusya
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5-8 Eylül'de Vladivostok'ta düzenlenecek 7. Doğu Ekonomi Forumu'nun katılımcılarına Kremlin'in internet sitesinden bir selamlama mesajı yayınlayan Putin, "Bu yılki buluşmanın ana teması 'Çok Kutuplu Dünya Yolunda', son derece güncel ve önemli. Miadı dolan tek kutuplu modelin yerini, temel adalet ve eşitlik ilkelerine, her devletin ve halkın kendi egemen kalkınma yoluna sahip olma hakkının tanınması ilkesine dayanan yeni bir dünya düzeni alıyor" dedi.Asya-Pasifik bölgesinde bu geri dönüşü olmayan sürecin tetikleyici gücü olan güçlü siyasi ve ekonomik merkezler oluşturulduğuna dikkat çeken Putin, Rus ve yabancı siyasetçilerin, girişimcilerin, uzmanların ve sivil toplum temsilcilerinin ticari, yatırım, bilimsel ve beşeri etkileşimi derinleştirmenin perspektifleriyle bağlantılı geniş yelpazedeki konuları istişare etmesi gerektiğinin altını çizdi.Putin, Rusya ile Asya-Pasifik bölgesi ülkeleri arasındaki ikili bağlardan ve Avrasya Ekonomik Birliği, Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ile yürütülen işbirliğinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220825/putin-rusya-butcesinde-petrol-ve-gaz-gelirlerinin-payi-artiyor-1060382677.html
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vladimir putin, rusya
Putin: Tek kutuplu dünya düzeninin miadı doldu
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Tek kutuplu dünya düzeninin miadının dolduğunu belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yerini her halkın egemen gelişim yolunun tanınmasına dayanan yeni dünya düzenine bıraktığını belirtti.
5-8 Eylül'de Vladivostok'ta düzenlenecek 7. Doğu Ekonomi Forumu'nun katılımcılarına Kremlin'in internet sitesinden bir selamlama mesajı yayınlayan Putin, "Bu yılki buluşmanın ana teması 'Çok Kutuplu Dünya Yolunda', son derece güncel ve önemli. Miadı dolan tek kutuplu modelin yerini, temel adalet ve eşitlik ilkelerine, her devletin ve halkın kendi egemen kalkınma yoluna sahip olma hakkının tanınması ilkesine dayanan yeni bir dünya düzeni alıyor" dedi.
Asya-Pasifik bölgesinde bu geri dönüşü olmayan sürecin tetikleyici gücü olan güçlü siyasi ve ekonomik merkezler oluşturulduğuna dikkat çeken Putin, Rus ve yabancı siyasetçilerin, girişimcilerin, uzmanların ve sivil toplum temsilcilerinin ticari, yatırım, bilimsel ve beşeri etkileşimi derinleştirmenin perspektifleriyle bağlantılı geniş yelpazedeki konuları istişare etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Putin, Rusya ile Asya-Pasifik bölgesi ülkeleri arasındaki ikili bağlardan ve Avrasya Ekonomik Birliği, Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ile yürütülen işbirliğinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.