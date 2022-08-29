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https://sputniknews.com.tr/20220829/polonyali-icecek-ureticisi-ambra-karbondioksit-kitligi-yuzunden-uretimi-durdurdu-1060531051.html
Polonyalı içecek üreticisi Ambra, karbondioksit kıtlığı yüzünden üretimi durdurdu
Polonyalı içecek üreticisi Ambra, karbondioksit kıtlığı yüzünden üretimi durdurdu
Polonya’nın en büyük alkolsüz içecek üreticisi Ambra, karbondioksit (CO2) kıtlığı nedeniyle üretimi durdurduğunu duyurdu. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T17:41+0300
2022-08-29T17:48+0300
polonya
dünya
alkolsüz içecek
karbondioksit
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Polonya’nın en meşhur içecek markaları Cin&amp;Cin, Dorato, Fresco ve Piccolo’nun sahibi Ambra’dan yapılan açıklamada, “Gazlı alkolsüz içeceklerin üretiminde karbondioksit esastır. Mevcut karbondioksit eksikliği bu içeceklerin üretiminin durdurulmasına neden oldu” ifadesine yer verildi.Halihazırda şirketin, daha önce üretilen ürünlerin dağıtımına devam ettiği belirtilirken, “Birkaç haftalık ürün stokumuz var ve talebe göre teslimatlar yapıyoruz. Ancak karbondioksit kıtlığının devam etmesi halinde bu stoklar tükenecek ve satışlar durdurulabilecek” denildi.Alternatif karbondioksit kaynaklarını aradıklarını anlatan Ambra, ayrıca üretim süreçlerinde, CO2 tüketimini azaltmaya yönelik değişikliğe gidildiğini kaydetti.
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polonya, alkolsüz içecek, karbondioksit
polonya, alkolsüz içecek, karbondioksit

Polonyalı içecek üreticisi Ambra, karbondioksit kıtlığı yüzünden üretimi durdurdu

17:41 29.08.2022 (güncellendi: 17:48 29.08.2022)
© AAAlkolsüz içecek
Alkolsüz içecek - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AA
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Polonya’nın en büyük alkolsüz içecek üreticisi Ambra, karbondioksit (CO2) kıtlığı nedeniyle üretimi durdurduğunu duyurdu.
Polonya’nın en meşhur içecek markaları Cin&Cin, Dorato, Fresco ve Piccolo’nun sahibi Ambra’dan yapılan açıklamada, “Gazlı alkolsüz içeceklerin üretiminde karbondioksit esastır. Mevcut karbondioksit eksikliği bu içeceklerin üretiminin durdurulmasına neden oldu” ifadesine yer verildi.
Halihazırda şirketin, daha önce üretilen ürünlerin dağıtımına devam ettiği belirtilirken, “Birkaç haftalık ürün stokumuz var ve talebe göre teslimatlar yapıyoruz. Ancak karbondioksit kıtlığının devam etmesi halinde bu stoklar tükenecek ve satışlar durdurulabilecek” denildi.
Alternatif karbondioksit kaynaklarını aradıklarını anlatan Ambra, ayrıca üretim süreçlerinde, CO2 tüketimini azaltmaya yönelik değişikliğe gidildiğini kaydetti.
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