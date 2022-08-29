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https://sputniknews.com.tr/20220829/pakistanin-ucte-biri-seller-altinda-1-milyon-ev--ve-33-milyon-insan-etkilendi-olu-sayisi-artiyor-1060535584.html
Pakistan'ın üçte biri seller altında, 1 milyon ev ve 33 milyon insan etkilendi, ölü sayısı artıyor
Pakistan'ın üçte biri seller altında, 1 milyon ev ve 33 milyon insan etkilendi, ölü sayısı artıyor
Muson yağmurları yüzünden tarihinin en büyük felaketlerinden birine uğrayan Pakistan'ın üçte biri sular altında kalırken on milyonlarca kişi sellerle... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T19:07+0300
2022-08-29T19:51+0300
dünya
pakistan
sel
sel felaketi
muson yağmurları
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Ekonomide iflas bayrağını çekme noktasına gelen ve siyasi krizlerden çıkamayan Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde on milyonlarca insan on yılların en kötü selleriyle mücadele ediyor. Muson yağmurlarının neden olduğu seller hazirandan beri 1136 can almış, sayısız evi yıkmış, tarım arazilerini yok etmişken, ülkenin ana nehri İndus da taşmak üzere. Dağlık kuzeyde taşan nehirlerin yolları ve köprüleri silip süpürmesiyle yüzlerce köyle iletişim kesildiğinden, gerçek ölü sayısı çok daha fazla olabilir. Hasar gören evlerin sayısı 1 milyondan fazla olarak hesaplanıyor. Sellerden en olumsuz etkilenen kuzey bölgelerini ziyaret eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 'ülkede son 30 yıldır benzeri görülmemiş boyutta bir felaketle karşı karşıya olduklarını' dile getirdi. Şerif, "Her yer sel sularının okyanusu altında" dedi.Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman, 'ülkenin üçte birinin sular altında olduğunu ve bunun hayal edilemez boyutlarda bir kriz yarattığını' söyledi.AFP'ye konuşan Rehman, "Hepsi büyük bir okyanus, suyu dışarı pompalayacak kuru bir arazi yok" derken sellerin ekonomik maliyetinin yıkıcı olacağını belirtti. Hindistan alt kıtasında mahsullerin sulanması ve göllerle barajların doluluğu için elzem olan yıllık muson yağmurları yıkıma da yol açabiliyor. Ulusal Afet Yönetim İdaresi, bu yılki sellerden 33 milyondan fazla insanın, yani Pakistan nüfusunun 7'de 1'inin etkilendiğini duyurdu. Bu yılkiler kayıtlara geçenlerin en kötüsü olan ve 2000'den fazla can alan 2010'daki sellerle kıyaslanıyor. Çaresizliğin çöktüğü Pakistan'da sel mağdurları derme çatma kamplara sığındı.Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletindeki Novşera kasabasında bir okulun arazisine sığınan yaklaşık 2500 kişiden biri olan Fazıl Malik, AFP'ye "Burada yaşamak sefillik. Kendimize saygımızı kaybediyoruz. "Kokuyorum ama duş alacak yer yok. Vantilatör yok" dedi. Güney Sindh eyaletindeki bir şehir olan ve İndus Nehri üzerinde daha fazla felaketi önlemek için hayati önem taşıyan eski bir baraja evsahipliği yapan Sukkur'da, milyonlarca dönümlük zengin tarım arazisi haftalarca süren kesintisiz muson yağmurlarıyla sular altında kaldı.Pirinç tarlalarında meydana gelen yıkıma ağlayan 70 yaşındaki çiftçi Halil Ahmed, "Sizin bizim yediğimiz ürünümüz, en kaliteli pirincin ekildiği 5 bin dönümlük bir alana yayılmıştı. Bütün bunlar bitti gitti" dedi. Sindh'in büyük kısmını kaplayan uçsuz bucaksız sular pilotların iniş yapmasını engelleyerek ordunun öncülüğünde yürütülen yardım operasyonunu engelliyor.Evlerini kaybeden binlerce insan, genellikle tek kuru noktalar olan yükseltilmiş otoyollar ve demiryolu raylarının yanında kurdukları derme çatma kamplarda hayatta kalmaya çalışıyor. Acil durum ilan eden hükümetin yaptığı uluslararası yardım çağrısına ilk yanıt veren Türkiye, BAE, Japonya'dan yardım uçuşları gelmeye başladı. Ancak seller ekonominin serbest düşüşte olduğu Pakistan için daha kötü bir zamanda gelemezdi.Bugün Washington'da Uluslararası Para Fonu (IMF) yönetim kurulu, Pakistan'ın dış borcunu ödemesi için gerekli olan 6 milyar dolarlık kredi programına yeşil ışık yakıp yakmamaya karar vermek için toplanacaktı. Ancak seller yüzünden ihtiyaç duyulan para miktarı çok daha büyüdü.
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pakistan, sel, sel felaketi, muson yağmurları
pakistan, sel, sel felaketi, muson yağmurları

Pakistan'ın üçte biri seller altında, 1 milyon ev ve 33 milyon insan etkilendi, ölü sayısı artıyor

19:07 29.08.2022 (güncellendi: 19:51 29.08.2022)
© AAPakistan'da muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AA
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Muson yağmurları yüzünden tarihinin en büyük felaketlerinden birine uğrayan Pakistan'ın üçte biri sular altında kalırken on milyonlarca kişi sellerle boğuşuyor.
Ekonomide iflas bayrağını çekme noktasına gelen ve siyasi krizlerden çıkamayan Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde on milyonlarca insan on yılların en kötü selleriyle mücadele ediyor. Muson yağmurlarının neden olduğu seller hazirandan beri 1136 can almış, sayısız evi yıkmış, tarım arazilerini yok etmişken, ülkenin ana nehri İndus da taşmak üzere.
Dağlık kuzeyde taşan nehirlerin yolları ve köprüleri silip süpürmesiyle yüzlerce köyle iletişim kesildiğinden, gerçek ölü sayısı çok daha fazla olabilir. Hasar gören evlerin sayısı 1 milyondan fazla olarak hesaplanıyor.
Sellerden en olumsuz etkilenen kuzey bölgelerini ziyaret eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 'ülkede son 30 yıldır benzeri görülmemiş boyutta bir felaketle karşı karşıya olduklarını' dile getirdi. Şerif, "Her yer sel sularının okyanusu altında" dedi.
Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman, 'ülkenin üçte birinin sular altında olduğunu ve bunun hayal edilemez boyutlarda bir kriz yarattığını' söyledi.
AFP'ye konuşan Rehman, "Hepsi büyük bir okyanus, suyu dışarı pompalayacak kuru bir arazi yok" derken sellerin ekonomik maliyetinin yıkıcı olacağını belirtti.
Hindistan alt kıtasında mahsullerin sulanması ve göllerle barajların doluluğu için elzem olan yıllık muson yağmurları yıkıma da yol açabiliyor.
Ulusal Afet Yönetim İdaresi, bu yılki sellerden 33 milyondan fazla insanın, yani Pakistan nüfusunun 7'de 1'inin etkilendiğini duyurdu.
Bu yılkiler kayıtlara geçenlerin en kötüsü olan ve 2000'den fazla can alan 2010'daki sellerle kıyaslanıyor.
Çaresizliğin çöktüğü Pakistan'da sel mağdurları derme çatma kamplara sığındı.
Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletindeki Novşera kasabasında bir okulun arazisine sığınan yaklaşık 2500 kişiden biri olan Fazıl Malik, AFP'ye "Burada yaşamak sefillik. Kendimize saygımızı kaybediyoruz. "Kokuyorum ama duş alacak yer yok. Vantilatör yok" dedi.
Güney Sindh eyaletindeki bir şehir olan ve İndus Nehri üzerinde daha fazla felaketi önlemek için hayati önem taşıyan eski bir baraja evsahipliği yapan Sukkur'da, milyonlarca dönümlük zengin tarım arazisi haftalarca süren kesintisiz muson yağmurlarıyla sular altında kaldı.
Pirinç tarlalarında meydana gelen yıkıma ağlayan 70 yaşındaki çiftçi Halil Ahmed, "Sizin bizim yediğimiz ürünümüz, en kaliteli pirincin ekildiği 5 bin dönümlük bir alana yayılmıştı. Bütün bunlar bitti gitti" dedi.
Sindh'in büyük kısmını kaplayan uçsuz bucaksız sular pilotların iniş yapmasını engelleyerek ordunun öncülüğünde yürütülen yardım operasyonunu engelliyor.
Evlerini kaybeden binlerce insan, genellikle tek kuru noktalar olan yükseltilmiş otoyollar ve demiryolu raylarının yanında kurdukları derme çatma kamplarda hayatta kalmaya çalışıyor.
Acil durum ilan eden hükümetin yaptığı uluslararası yardım çağrısına ilk yanıt veren Türkiye, BAE, Japonya'dan yardım uçuşları gelmeye başladı.
Ancak seller ekonominin serbest düşüşte olduğu Pakistan için daha kötü bir zamanda gelemezdi.
Bugün Washington'da Uluslararası Para Fonu (IMF) yönetim kurulu, Pakistan'ın dış borcunu ödemesi için gerekli olan 6 milyar dolarlık kredi programına yeşil ışık yakıp yakmamaya karar vermek için toplanacaktı. Ancak seller yüzünden ihtiyaç duyulan para miktarı çok daha büyüdü.
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