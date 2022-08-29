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https://sputniknews.com.tr/20220829/pakistanda-muson-yagmurlari-nedeniyle-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-1060i-gecti-1060505505.html
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1060'ı geçti
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1060'ı geçti
Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı son bir günde 28 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 1061'e yükseldi. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T03:44+0300
2022-08-29T03:48+0300
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Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 28 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandı.Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1060'ı geçerken yaralananların sayısı ise 1575 oldu.Şiddetli yağışlar sebebiyle 992 bin 871 ev hasar gördü, 727 bin 144 çiftlik hayvanı telef oldu.Yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişi etkilenirken, 498 bin 442 kişi ise kurulan yardım kamplarında yaşıyor.İklim Değişikliği Bakanı Şeri Rahman, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Pakistan’ın ciddi bir iklim faciası yaşadığını ve bunun son 10 yılda karşılaşılan en zor afetlerden biri olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20220829/msb-tskya-ait-iki-ucagimiz-daha-ankara-etimesgut-havaalanindan-hareket-etti-1060503727.html
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pakistan, sel, muson

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1060'ı geçti

03:44 29.08.2022 (güncellendi: 03:48 29.08.2022)
© AFP 2022 / HANDOUTPakistan sel
Pakistan sel - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı son bir günde 28 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 1061'e yükseldi.
Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 28 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandı.
Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1060'ı geçerken yaralananların sayısı ise 1575 oldu.
Şiddetli yağışlar sebebiyle 992 bin 871 ev hasar gördü, 727 bin 144 çiftlik hayvanı telef oldu.
Yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişi etkilenirken, 498 bin 442 kişi ise kurulan yardım kamplarında yaşıyor.
İklim Değişikliği Bakanı Şeri Rahman, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Pakistan’ın ciddi bir iklim faciası yaşadığını ve bunun son 10 yılda karşılaşılan en zor afetlerden biri olduğunu belirtti.
Pakistan'a yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
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