https://sputniknews.com.tr/20220829/ormanlarin-yeni-krali-14-disi-aslan-ustune-atladi-disledi-tirmikladi-ama-yavru-fil-pes-etmedi-1060540833.html

Ormanların yeni kralı: 14 dişi aslan üstüne atladı, dişledi, tırmıkladı ama yavru fili alt edemedi

Ormanların yeni kralı: 14 dişi aslan üstüne atladı, dişledi, tırmıkladı ama yavru fili alt edemedi

Yavru bir filin, 14 dişi aslanın tüm hamlelerine rağmen kendini kurtarmayı başardığı görüntüler, kısa sürede viral oldu. Söz konusu görüntülerde yavru filin... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T21:59+0300

2022-08-29T21:59+0300

2022-08-29T22:27+0300

yaşam

fil

aslan

hindistan

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Yakın tarihlerde kayda alınmış videoda yavru bir filin, 14 dişi aslana karşı cesur savunması sosyal medyada kısa sürede viral oldu.Hindistan Orman Hizmetleri görevlisi Susanta Nanta tarafından paylaşılan videoda, 14 dişi aslanın sırayla yavru filin sırtına atlayıp onu indirmeye çalıştıkları görülüyor. Tüm pençelere, ısırıklara rağmen 14 dişi aslana karşı direnmeye devam eden yavru fil, sadece kendini korumakla kalmıyor, aynı zamanda onları çevresinden başarılı bir şekilde uzaklaştırıyor.

hindistan

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2022

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fil, aslan, hindistan