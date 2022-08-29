Ormanların yeni kralı: 14 dişi aslan üstüne atladı, dişledi, tırmıkladı ama yavru fili alt edemedi
21:59 29.08.2022 (güncellendi: 22:27 29.08.2022)
© İHA / İHA-AW522985Fil ve yavruları
© İHA / İHA-AW522985
Yavru bir filin, 14 dişi aslanın tüm hamlelerine rağmen kendini kurtarmayı başardığı görüntüler, kısa sürede viral oldu. Söz konusu görüntülerde yavru filin sadece kurtulmakla kalmayıp, aslanları da kendinden uzak tutmayı başardığı görülüyor.
Yakın tarihlerde kayda alınmış videoda yavru bir filin, 14 dişi aslana karşı cesur savunması sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Hindistan Orman Hizmetleri görevlisi Susanta Nanta tarafından paylaşılan videoda, 14 dişi aslanın sırayla yavru filin sırtına atlayıp onu indirmeye çalıştıkları görülüyor.
Tüm pençelere, ısırıklara rağmen 14 dişi aslana karşı direnmeye devam eden yavru fil, sadece kendini korumakla kalmıyor, aynı zamanda onları çevresinden başarılı bir şekilde uzaklaştırıyor.
Hindistan Orman Hizmetleri görevlisi Susanta Nanta tarafından paylaşılan videoda, 14 dişi aslanın sırayla yavru filin sırtına atlayıp onu indirmeye çalıştıkları görülüyor.
Tüm pençelere, ısırıklara rağmen 14 dişi aslana karşı direnmeye devam eden yavru fil, sadece kendini korumakla kalmıyor, aynı zamanda onları çevresinden başarılı bir şekilde uzaklaştırıyor.
Lone tusker takes on 14 lionesses & wins…— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 27, 2022
Who should be than king of forest ?
Via Clement Ben pic.twitter.com/kYbZNvabFv