https://sputniknews.com.tr/20220829/ordu-ve-giresun-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1060503516.html

Ordu ve Giresun için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ordu ve Giresun için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ordu ve Giresun çevresinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T00:47+0300

2022-08-29T00:47+0300

2022-08-29T00:49+0300

türkiye

sağanak yağış uyarısı

sağanak yağış

ordu

giresun

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, Orta Karadeniz kıyılarında halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde pazartesi sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.Açıklamada, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

türkiye

ordu

giresun

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sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, ordu, giresun