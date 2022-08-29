https://sputniknews.com.tr/20220829/ordu-ve-giresun-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1060503516.html
Ordu ve Giresun için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ordu ve Giresun için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ordu ve Giresun çevresinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T00:47+0300
2022-08-29T00:47+0300
2022-08-29T00:49+0300
türkiye
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
ordu
giresun
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, Orta Karadeniz kıyılarında halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde pazartesi sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.Açıklamada, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.
türkiye
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giresun
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sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, ordu, giresun
sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, ordu, giresun
Ordu ve Giresun için gök gürültülü sağanak uyarısı
00:47 29.08.2022 (güncellendi: 00:49 29.08.2022) Abone ol
Ordu ve Giresun çevresinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, Orta Karadeniz kıyılarında halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde pazartesi sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.