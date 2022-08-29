https://sputniknews.com.tr/20220829/msb-ukrayna-limanlarindan-3-gemi-daha-tahil-yuklu-olarak-hareket-etti-1060507091.html
MSB: Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti
MSB: Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T08:14+0300
2022-08-29T08:14+0300
2022-08-29T08:17+0300
türkiye
ukrayna
tahıl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059611517_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_27866873cc4fd51aad4324df8f1bbee7.jpg
Milli Savunma Bakanlığı, Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket ettiğini bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği kaydedildi.
türkiye
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059611517_155:0:1170:761_1920x0_80_0_0_2d15e89bb8737167ff7f2800cd02d96f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, tahıl
MSB: Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti
08:14 29.08.2022 (güncellendi: 08:17 29.08.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" açıklaması yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği kaydedildi.