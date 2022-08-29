https://sputniknews.com.tr/20220829/msb-ukrayna-limanlarindan-3-gemi-daha-tahil-yuklu-olarak-hareket-etti-1060507091.html

MSB: Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti

MSB: Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T08:14+0300

2022-08-29T08:14+0300

2022-08-29T08:17+0300

türkiye

ukrayna

tahıl

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Milli Savunma Bakanlığı, Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket ettiğini bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği kaydedildi.

türkiye

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ukrayna, tahıl