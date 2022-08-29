Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220829/msb-ukrayna-limanlarindan-3-gemi-daha-tahil-yuklu-olarak-hareket-etti-1060507091.html
MSB: Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti
MSB: Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T08:14+0300
2022-08-29T08:17+0300
türkiye
ukrayna
tahıl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059611517_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_27866873cc4fd51aad4324df8f1bbee7.jpg
Milli Savunma Bakanlığı, Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket ettiğini bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği kaydedildi.
türkiye
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1059611517_155:0:1170:761_1920x0_80_0_0_2d15e89bb8737167ff7f2800cd02d96f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, tahıl
ukrayna, tahıl

MSB: Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti

08:14 29.08.2022 (güncellendi: 08:17 29.08.2022)
© AATahıl gemisi
Tahıl gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" açıklaması yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала