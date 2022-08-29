https://sputniknews.com.tr/20220829/msb-tskya-ait-iki-ucagimiz-daha-ankara-etimesgut-havaalanindan-hareket-etti-1060503727.html

MSB: TSK’ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti

MSB: TSK’ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, selde zarar gören Pakistanlılar için İnsani yardım malzemelerini taşıyan 2 uçağın daha havalandığını açıkladı. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T01:09+0300

2022-08-29T01:09+0300

2022-08-29T01:13+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

pakistan

sel

uçak

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pakistan’da selde zarar gören Pakistanlılar için 2 uçağın daha hareket ettiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ülkemizin yardım eli sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize uzanmaya devam ediyor. İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK’ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20220828/turkiyenin-gonderdigi-yardim-malzemelerini-tasiyan-ucaklar-pakistana-ulasti-1060501091.html

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milli savunma bakanlığı (msb), pakistan, sel, uçak