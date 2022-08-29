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https://sputniknews.com.tr/20220829/msb-tskya-ait-iki-ucagimiz-daha-ankara-etimesgut-havaalanindan-hareket-etti-1060503727.html
MSB: TSK’ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti
MSB: TSK’ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, selde zarar gören Pakistanlılar için İnsani yardım malzemelerini taşıyan 2 uçağın daha havalandığını açıkladı. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pakistan
sel
uçak
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pakistan’da selde zarar gören Pakistanlılar için 2 uçağın daha hareket ettiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ülkemizin yardım eli sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize uzanmaya devam ediyor. İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK’ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220828/turkiyenin-gonderdigi-yardim-malzemelerini-tasiyan-ucaklar-pakistana-ulasti-1060501091.html
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milli savunma bakanlığı (msb), pakistan, sel, uçak
milli savunma bakanlığı (msb), pakistan, sel, uçak

MSB: TSK’ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti

01:09 29.08.2022 (güncellendi: 01:13 29.08.2022)
© İHA Pakistan'a yardım
 Pakistan'a yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, selde zarar gören Pakistanlılar için İnsani yardım malzemelerini taşıyan 2 uçağın daha havalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pakistan’da selde zarar gören Pakistanlılar için 2 uçağın daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ülkemizin yardım eli sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize uzanmaya devam ediyor. İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK’ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti” ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan uçakların selden etkilenen Pakistan'a ulaştığını bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
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Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan uçaklar Pakistan'a ulaştı
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