https://sputniknews.com.tr/20220829/msb-tskya-ait-iki-ucagimiz-daha-ankara-etimesgut-havaalanindan-hareket-etti-1060503727.html
MSB: TSK’ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti
MSB: TSK’ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, selde zarar gören Pakistanlılar için İnsani yardım malzemelerini taşıyan 2 uçağın daha havalandığını açıkladı. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T01:09+0300
2022-08-29T01:09+0300
2022-08-29T01:13+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pakistan
sel
uçak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1060503794_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_ccb1c42d691f8bca30f30701c406773a.jpg
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pakistan’da selde zarar gören Pakistanlılar için 2 uçağın daha hareket ettiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ülkemizin yardım eli sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize uzanmaya devam ediyor. İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK’ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220828/turkiyenin-gonderdigi-yardim-malzemelerini-tasiyan-ucaklar-pakistana-ulasti-1060501091.html
türkiye
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1060503794_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_5b06a17a03caa377c3a3b2ae7cc2ce74.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), pakistan, sel, uçak
milli savunma bakanlığı (msb), pakistan, sel, uçak
MSB: TSK’ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti
01:09 29.08.2022 (güncellendi: 01:13 29.08.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, selde zarar gören Pakistanlılar için İnsani yardım malzemelerini taşıyan 2 uçağın daha havalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pakistan’da selde zarar gören Pakistanlılar için 2 uçağın daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ülkemizin yardım eli sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize uzanmaya devam ediyor. İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK’ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti” ifadelerine yer verildi.