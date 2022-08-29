https://sputniknews.com.tr/20220829/mke-ankaragucunun-yeni-teknik-direktoru-belli-oldu-1060529235.html
MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü belli oldu
MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü belli oldu
MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ı getirdi. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T16:54+0300
2022-08-29T16:54+0300
2022-08-29T16:54+0300
spor
ankaragücü
mke ankaragücü
teknik direktör
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Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi.Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 45 yaşındaki teknik direktörle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.Ömer Erdoğan, geride kalan 2 sezonda Süper Lig'de Hatayspor'u çalıştırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220827/ankaragucu-teknik-direktoru-mustafa-dalci-4-1lik-maglubiyetin-ardindan-istifa-etti-1060476759.html
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ankaragücü, mke ankaragücü, teknik direktör
ankaragücü, mke ankaragücü, teknik direktör
MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü belli oldu
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MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ı getirdi.
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 45 yaşındaki teknik direktörle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Ömer Erdoğan, geride kalan 2 sezonda Süper Lig'de Hatayspor'u çalıştırmıştı.