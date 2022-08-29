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Metropolis Antik Kenti'nde 1800 yıllık kamusal yapı bulundu
Metropolis Antik Kenti'nde 1800 yıllık kamusal yapı bulundu
İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde geometrik desenlerle süslü mozaiklerin yer aldığı kamusal yapı keşfedildi. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T18:58+0300
2022-08-29T19:02+0300
metropolis antik kenti
mozaik
yaşam
kamusal alan
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Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle Metropolis Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmaları, günümüzden 5 bin yıl önce kurulduğu tahmin edilen kentin tarihine ışık tutuyor.Antik Çağ kaynaklarında 'Ana Tanrıça Kenti' olarak bilinen ve önemli bir ticaret merkezi olan Metropolis'te sürdürülen kazıların son keşfi, milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilmiş bir kamusal yapı oldu.Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığındaki kazılarda keşfedilen kamusal yapının yaklaşık 500 metrekarelik bölümü gün yüzüne çıkarıldı.Yapının toplam yüzölçümünün ve 1800 yıl önce hangi amaçla kullanıldığının kazı çalışmaları sonrası netleşmesi bekleniyor.'Geometrik bezemeli mozaikler iyi korunmuş'Prof. Dr. Serdar Aybek, Metropolis Antik Kenti'ndeki 2022 kazı çalışmalarında Roma Dönemi'nde kentin genişlemesine paralel olarak inşa edildiği düşünülen büyük bir kamusal yapıya rastladıklarını aktardı.Yapının üç basamaklı kesme mermer taştan oluşan bir geçişe sahip olduğunu ifade eden Aybek, iç avlunun da blokaj adını verdikleri taş ve toprak zeminle inşa edildiğini söyledi.Aybek, milattan sonra ikinci yüzyılda kamusal yapının planlandığını düşündüklerini aktararak, "Burası çevresindeki yapılarla birlikte bir bütünün aslında parçasını oluşturuyor. Mesela bizim önceki yıllarda ortaya çıkarmış olduğumuz hamam ve palaestra yapısıyla aynı özellikleri gösteren büyük kamusal bir yapıdan bahsediyoruz şu anda" dedi.Yapının ilgi çekici olduğunun altını çizen Aybek, "Buluntularıyla ön plana çıkıyor. Metropolisli olup meclis tarafından onurlandırılmasına karar verilen kişilerin, hayırseverlerin heykelleri bulunuyor. Geçtiğimiz yıl burada önemli bir heykel çıkarmıştık. Bu sene de aynı beklentiler içindeyiz. Çünkü bunlara işaret eden heykel kaideleri ortaya çıktı" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20211012/metropoliste-1800-yil-once-ask-1049743207.html
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metropolis antik kenti , mozaik, kamusal alan
metropolis antik kenti , mozaik, kamusal alan

Metropolis Antik Kenti'nde 1800 yıllık kamusal yapı bulundu

18:58 29.08.2022 (güncellendi: 19:02 29.08.2022)
© AAMetropolis Antik Kenti
Metropolis Antik Kenti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AA
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İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde geometrik desenlerle süslü mozaiklerin yer aldığı kamusal yapı keşfedildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle Metropolis Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmaları, günümüzden 5 bin yıl önce kurulduğu tahmin edilen kentin tarihine ışık tutuyor.
Antik Çağ kaynaklarında 'Ana Tanrıça Kenti' olarak bilinen ve önemli bir ticaret merkezi olan Metropolis'te sürdürülen kazıların son keşfi, milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilmiş bir kamusal yapı oldu.
Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığındaki kazılarda keşfedilen kamusal yapının yaklaşık 500 metrekarelik bölümü gün yüzüne çıkarıldı.
Yapının toplam yüzölçümünün ve 1800 yıl önce hangi amaçla kullanıldığının kazı çalışmaları sonrası netleşmesi bekleniyor.

'Geometrik bezemeli mozaikler iyi korunmuş'

Prof. Dr. Serdar Aybek, Metropolis Antik Kenti'ndeki 2022 kazı çalışmalarında Roma Dönemi'nde kentin genişlemesine paralel olarak inşa edildiği düşünülen büyük bir kamusal yapıya rastladıklarını aktardı.
© AAAybek, geometrik bezemeli mozaiklere sahip yapının çok iyi korunmuş bir şekilde bugünlere ulaştığını ifade etti.
Aybek, geometrik bezemeli mozaiklere sahip yapının çok iyi korunmuş bir şekilde bugünlere ulaştığını ifade etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
Aybek, geometrik bezemeli mozaiklere sahip yapının çok iyi korunmuş bir şekilde bugünlere ulaştığını ifade etti.
© AA
Yapının üç basamaklı kesme mermer taştan oluşan bir geçişe sahip olduğunu ifade eden Aybek, iç avlunun da blokaj adını verdikleri taş ve toprak zeminle inşa edildiğini söyledi.
Aybek, milattan sonra ikinci yüzyılda kamusal yapının planlandığını düşündüklerini aktararak, "Burası çevresindeki yapılarla birlikte bir bütünün aslında parçasını oluşturuyor. Mesela bizim önceki yıllarda ortaya çıkarmış olduğumuz hamam ve palaestra yapısıyla aynı özellikleri gösteren büyük kamusal bir yapıdan bahsediyoruz şu anda" dedi.
Yapının ilgi çekici olduğunun altını çizen Aybek, "Buluntularıyla ön plana çıkıyor. Metropolisli olup meclis tarafından onurlandırılmasına karar verilen kişilerin, hayırseverlerin heykelleri bulunuyor. Geçtiğimiz yıl burada önemli bir heykel çıkarmıştık. Bu sene de aynı beklentiler içindeyiz. Çünkü bunlara işaret eden heykel kaideleri ortaya çıktı" diye konuştu.
Metropolis'te 1800 yıl önce 'aşk' - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
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Metropolis'te 1800 yıl önce 'aşk'
12 Ekim 2021, 13:15
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