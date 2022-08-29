https://sputniknews.com.tr/20220829/metropolis-antik-kentinde-1800-yillik-kamusal-yapi-bulundu-1060535352.html

Metropolis Antik Kenti'nde 1800 yıllık kamusal yapı bulundu

Metropolis Antik Kenti'nde 1800 yıllık kamusal yapı bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde geometrik desenlerle süslü mozaiklerin yer aldığı kamusal yapı keşfedildi. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T18:58+0300

2022-08-29T18:58+0300

2022-08-29T19:02+0300

metropolis antik kenti

mozaik

yaşam

kamusal alan

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Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle Metropolis Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmaları, günümüzden 5 bin yıl önce kurulduğu tahmin edilen kentin tarihine ışık tutuyor.Antik Çağ kaynaklarında 'Ana Tanrıça Kenti' olarak bilinen ve önemli bir ticaret merkezi olan Metropolis'te sürdürülen kazıların son keşfi, milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilmiş bir kamusal yapı oldu.Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığındaki kazılarda keşfedilen kamusal yapının yaklaşık 500 metrekarelik bölümü gün yüzüne çıkarıldı.Yapının toplam yüzölçümünün ve 1800 yıl önce hangi amaçla kullanıldığının kazı çalışmaları sonrası netleşmesi bekleniyor.'Geometrik bezemeli mozaikler iyi korunmuş'Prof. Dr. Serdar Aybek, Metropolis Antik Kenti'ndeki 2022 kazı çalışmalarında Roma Dönemi'nde kentin genişlemesine paralel olarak inşa edildiği düşünülen büyük bir kamusal yapıya rastladıklarını aktardı.Yapının üç basamaklı kesme mermer taştan oluşan bir geçişe sahip olduğunu ifade eden Aybek, iç avlunun da blokaj adını verdikleri taş ve toprak zeminle inşa edildiğini söyledi.Aybek, milattan sonra ikinci yüzyılda kamusal yapının planlandığını düşündüklerini aktararak, "Burası çevresindeki yapılarla birlikte bir bütünün aslında parçasını oluşturuyor. Mesela bizim önceki yıllarda ortaya çıkarmış olduğumuz hamam ve palaestra yapısıyla aynı özellikleri gösteren büyük kamusal bir yapıdan bahsediyoruz şu anda" dedi.Yapının ilgi çekici olduğunun altını çizen Aybek, "Buluntularıyla ön plana çıkıyor. Metropolisli olup meclis tarafından onurlandırılmasına karar verilen kişilerin, hayırseverlerin heykelleri bulunuyor. Geçtiğimiz yıl burada önemli bir heykel çıkarmıştık. Bu sene de aynı beklentiler içindeyiz. Çünkü bunlara işaret eden heykel kaideleri ortaya çıktı" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20211012/metropoliste-1800-yil-once-ask-1049743207.html

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metropolis antik kenti , mozaik, kamusal alan