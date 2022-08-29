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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220829/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-bati-avrupanin-enerji-politikasi-cokuse-dogru-gidiyor-1060539781.html
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Batı Avrupa’nın enerji politikası çöküşe doğru gidiyor
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Batı Avrupa’nın enerji politikası çöküşe doğru gidiyor
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Batı Avrupa’nın enerji politikasının 'asteroit hızıyla' çöküşe doğru ilerlediğini, çünkü kışın yaklaşmasıyla... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T21:01+0300
2022-08-29T21:06+0300
avrupa'da enerji krizi
avrupa
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elektrik
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Szijjarto, Macar elçilerle toplantıda, “Batı Avrupa’nın devam eden tüm bu açıklamaları, göz boyamaları, kışın yaklaşmasıyla kesinlikle çalışmıyor. Yani uluslararası medyadaki etkili destek ve ideolojik, politik, iletişimsel açıklamalar ile bu tür balonları şişirmek ve bunlarla insanların gözü önündeki gerçeği gizlemek kolay. Ama enerji öyle bir alan ki, er ya geç bu perde aralanacak. Kışın birisine ısınma yokken donmadığını anlatmak çok zor” ifadesini kullandı.“Tüm bu liberal uluslararası afyon, neredeyse asteroit hızıyla büyük çöküşe yaklaştığı için önümüzdeki sürede Macaristan’a baskı artmaya devam edecek” diyen Dışişleri Bakanı, “Er ya da geç perde düşecek. Kral çıplak. Isınma var ya yok. Ancak enerji kaynakları varsa vardır” diye ekledi.İnsanların henüz gazı çantalarında taşımaya öğrenmediğini söyleyen Szijjarto, Avrupa’nın enerji güvenliğinin Rus kaynakları olmadan mümkün olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:Çıkarlarında yalnız kalabilecek olmalarına rağmen Macaristan’ın, enerji sorunlarını açıkça dile getiren ülke olmaya devam edeceğini kaydeden Dışişleri Bakanı, “Burada, Avrupa’da, biz Macarlar yalnız kalmışız gibi iletişimsel bir imaj yaratmaya çalışıyorlar. Bir yandan, Avrupa içinde bile durum böyle değil. Dahası, bu Avrupa ve Kuzey Amerika iletişim balonunun dışında, Macar hükümetine ve onun dış politikasına saygı açıkça tüm zamanların en yüksek düzeylerinden birinde bulunuyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220829/belcika-enerji-bakani-onumuzdeki-5-10-kis-korkunc-gececek-1060533633.html
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avrupa, macaristan, doğalgaz, elektrik
avrupa, macaristan, doğalgaz, elektrik

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Batı Avrupa’nın enerji politikası çöküşe doğru gidiyor

21:01 29.08.2022 (güncellendi: 21:06 29.08.2022)
© Sputnik / Максим Блинов / Fotoğraf bankasına girPeter Szijjarto
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Batı Avrupa’nın enerji politikasının 'asteroit hızıyla' çöküşe doğru ilerlediğini, çünkü kışın yaklaşmasıyla ısınmanın olmadığı ortamda Avrupalıların gözündeki perdenin aralanacağını belirtti.
Szijjarto, Macar elçilerle toplantıda, Batı Avrupa’nın devam eden tüm bu açıklamaları, göz boyamaları, kışın yaklaşmasıyla kesinlikle çalışmıyor. Yani uluslararası medyadaki etkili destek ve ideolojik, politik, iletişimsel açıklamalar ile bu tür balonları şişirmek ve bunlarla insanların gözü önündeki gerçeği gizlemek kolay. Ama enerji öyle bir alan ki, er ya geç bu perde aralanacak. Kışın birisine ısınma yokken donmadığını anlatmak çok zor” ifadesini kullandı.
“Tüm bu liberal uluslararası afyon, neredeyse asteroit hızıyla büyük çöküşe yaklaştığı için önümüzdeki sürede Macaristan’a baskı artmaya devam edecek” diyen Dışişleri Bakanı, “Er ya da geç perde düşecek. Kral çıplak. Isınma var ya yok. Ancak enerji kaynakları varsa vardır” diye ekledi.
İnsanların henüz gazı çantalarında taşımaya öğrenmediğini söyleyen Szijjarto, Avrupa’nın enerji güvenliğinin Rus kaynakları olmadan mümkün olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gelecekte, bizi, ülkeye enerji sağlayamayacak duruma getirecek bu tür uluslararası siyasi kararlara veya üzerimizde baskının kurulmasına izin vermeyeceğiz. Hatta enerji sektöründe her bir yaptırımı tartışmaya hazır değiliz. Parantezin dışına çıkararak söylüyorum, buna ilgi duyanların sayısı az değil, bu görüşmeleri yapmak istemeyen tek biz değiliz.”
Çıkarlarında yalnız kalabilecek olmalarına rağmen Macaristan’ın, enerji sorunlarını açıkça dile getiren ülke olmaya devam edeceğini kaydeden Dışişleri Bakanı, “Burada, Avrupa’da, biz Macarlar yalnız kalmışız gibi iletişimsel bir imaj yaratmaya çalışıyorlar. Bir yandan, Avrupa içinde bile durum böyle değil. Dahası, bu Avrupa ve Kuzey Amerika iletişim balonunun dışında, Macar hükümetine ve onun dış politikasına saygı açıkça tüm zamanların en yüksek düzeylerinden birinde bulunuyor” diye ekledi.
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