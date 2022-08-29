https://sputniknews.com.tr/20220829/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-bati-avrupanin-enerji-politikasi-cokuse-dogru-gidiyor-1060539781.html

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Batı Avrupa’nın enerji politikası çöküşe doğru gidiyor

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Batı Avrupa’nın enerji politikası çöküşe doğru gidiyor

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Batı Avrupa’nın enerji politikasının 'asteroit hızıyla' çöküşe doğru ilerlediğini, çünkü kışın yaklaşmasıyla... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T21:01+0300

2022-08-29T21:01+0300

2022-08-29T21:06+0300

avrupa'da enerji krizi

avrupa

macaristan

doğalgaz

elektrik

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Szijjarto, Macar elçilerle toplantıda, “Batı Avrupa’nın devam eden tüm bu açıklamaları, göz boyamaları, kışın yaklaşmasıyla kesinlikle çalışmıyor. Yani uluslararası medyadaki etkili destek ve ideolojik, politik, iletişimsel açıklamalar ile bu tür balonları şişirmek ve bunlarla insanların gözü önündeki gerçeği gizlemek kolay. Ama enerji öyle bir alan ki, er ya geç bu perde aralanacak. Kışın birisine ısınma yokken donmadığını anlatmak çok zor” ifadesini kullandı.“Tüm bu liberal uluslararası afyon, neredeyse asteroit hızıyla büyük çöküşe yaklaştığı için önümüzdeki sürede Macaristan’a baskı artmaya devam edecek” diyen Dışişleri Bakanı, “Er ya da geç perde düşecek. Kral çıplak. Isınma var ya yok. Ancak enerji kaynakları varsa vardır” diye ekledi.İnsanların henüz gazı çantalarında taşımaya öğrenmediğini söyleyen Szijjarto, Avrupa’nın enerji güvenliğinin Rus kaynakları olmadan mümkün olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:Çıkarlarında yalnız kalabilecek olmalarına rağmen Macaristan’ın, enerji sorunlarını açıkça dile getiren ülke olmaya devam edeceğini kaydeden Dışişleri Bakanı, “Burada, Avrupa’da, biz Macarlar yalnız kalmışız gibi iletişimsel bir imaj yaratmaya çalışıyorlar. Bir yandan, Avrupa içinde bile durum böyle değil. Dahası, bu Avrupa ve Kuzey Amerika iletişim balonunun dışında, Macar hükümetine ve onun dış politikasına saygı açıkça tüm zamanların en yüksek düzeylerinden birinde bulunuyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20220829/belcika-enerji-bakani-onumuzdeki-5-10-kis-korkunc-gececek-1060533633.html

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avrupa, macaristan, doğalgaz, elektrik