https://sputniknews.com.tr/20220829/logitech-rusyadan-ayrildigini-duyurdu-bir-gun-geri-donmeyi-umuyoruz-1060536314.html

Logitech, Rusya’dan ayrıldığını duyurdu: 'Bir gün geri dönmeyi umuyoruz'

Logitech, Rusya’dan ayrıldığını duyurdu: 'Bir gün geri dönmeyi umuyoruz'

İsviçre merkezli bilgisayar ve dijital platform parçaları üreticisi Logitech, Rusya’daki faaliyetini durdurma çalışmalarını başlattı. Şirket, gelecekte... 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T19:47+0300

2022-08-29T19:47+0300

2022-08-29T19:47+0300

rusya

logitech

dünya

bilgisayar

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Logitech’ten Sputnik’e yapılan açıklamada, şirketin Rusya’dan ayrıldığı bildirildi.Açıklamada, “Bu yılın başlarında, Rusya’ya yapılan teslimatları askıya alma kararının ardından durumu yakından izlemeye devam ettik. Ne yazık ki şartlar, eskisi gibi çalışmalarımıza devam etmemize izin vermiyor. Bunca zaman çalışanlarımıza destek olduk, ancak istikrarsızlık yüzünden Rusya’da kalan işletmemizi kapatma sürecine başladık. Bölgede yıllarca çalıştıktan sonra, şartlar uygun olursa bir gün geri dönmeyi umuyoruz.” ifadesine yer verildi.Logitech, 2 Nisan’da Rusya’ya teknoloji tedarikinin sonlandırıldığını duyurmuştu.

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rusya, logitech, bilgisayar