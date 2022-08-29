Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220829/logitech-rusyadan-ayrildigini-duyurdu-bir-gun-geri-donmeyi-umuyoruz-1060536314.html
Logitech, Rusya’dan ayrıldığını duyurdu: 'Bir gün geri dönmeyi umuyoruz'
Logitech, Rusya’dan ayrıldığını duyurdu: 'Bir gün geri dönmeyi umuyoruz'
İsviçre merkezli bilgisayar ve dijital platform parçaları üreticisi Logitech, Rusya’daki faaliyetini durdurma çalışmalarını başlattı. Şirket, gelecekte... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T19:47+0300
2022-08-29T19:47+0300
rusya
logitech
dünya
bilgisayar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055496367_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a348076c96430c5a4ed827f1caba862e.jpg
Logitech’ten Sputnik’e yapılan açıklamada, şirketin Rusya’dan ayrıldığı bildirildi.Açıklamada, “Bu yılın başlarında, Rusya’ya yapılan teslimatları askıya alma kararının ardından durumu yakından izlemeye devam ettik. Ne yazık ki şartlar, eskisi gibi çalışmalarımıza devam etmemize izin vermiyor. Bunca zaman çalışanlarımıza destek olduk, ancak istikrarsızlık yüzünden Rusya’da kalan işletmemizi kapatma sürecine başladık. Bölgede yıllarca çalıştıktan sonra, şartlar uygun olursa bir gün geri dönmeyi umuyoruz.” ifadesine yer verildi.Logitech, 2 Nisan’da Rusya’ya teknoloji tedarikinin sonlandırıldığını duyurmuştu.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055496367_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_fb5fbe2098e9d9db09e9e31c98af15fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, logitech, bilgisayar
rusya, logitech, bilgisayar

Logitech, Rusya’dan ayrıldığını duyurdu: 'Bir gün geri dönmeyi umuyoruz'

19:47 29.08.2022
© AAklavye, on parmak
klavye, on parmak - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AA
Abone olTelegram
İsviçre merkezli bilgisayar ve dijital platform parçaları üreticisi Logitech, Rusya’daki faaliyetini durdurma çalışmalarını başlattı. Şirket, gelecekte Rusya’ya dönmeyi umduklarını belirtti.
Logitech’ten Sputnik’e yapılan açıklamada, şirketin Rusya’dan ayrıldığı bildirildi.
Açıklamada, “Bu yılın başlarında, Rusya’ya yapılan teslimatları askıya alma kararının ardından durumu yakından izlemeye devam ettik. Ne yazık ki şartlar, eskisi gibi çalışmalarımıza devam etmemize izin vermiyor. Bunca zaman çalışanlarımıza destek olduk, ancak istikrarsızlık yüzünden Rusya’da kalan işletmemizi kapatma sürecine başladık. Bölgede yıllarca çalıştıktan sonra, şartlar uygun olursa bir gün geri dönmeyi umuyoruz.” ifadesine yer verildi.
Logitech, 2 Nisan’da Rusya’ya teknoloji tedarikinin sonlandırıldığını duyurmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала