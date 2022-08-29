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Likya yolunda yürüyüşe çıkan ve kaybolan 3 turist için arama çalışması başlatıldı
Likya yolunda yürüyüşe çıkan ve kaybolan 3 turist için arama çalışması başlatıldı
Likya yolunda yürüyüşe çıkan 3 turistin Göynük kanyonu mevkisinde kaybolduklarını bildirmeleri üzerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arama... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
afad
turist
likya
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Dağ yürüyüşü için Göynük kanyonunda ilerleyen yabacı uyruklu 3 kişi, 112 ihbar hattını arayarak Likya yolu Göynük kanyonu mevkisinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.Yaralı olmadıklarını ifade eden turistlerin kurtarılması için AFAD ekipleri çalışma başlattı.
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afad, turist, likya
afad, turist, likya

Likya yolunda yürüyüşe çıkan ve kaybolan 3 turist için arama çalışması başlatıldı

03:10 29.08.2022
© DHAAFAD
AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© DHA
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Likya yolunda yürüyüşe çıkan 3 turistin Göynük kanyonu mevkisinde kaybolduklarını bildirmeleri üzerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Dağ yürüyüşü için Göynük kanyonunda ilerleyen yabacı uyruklu 3 kişi, 112 ihbar hattını arayarak Likya yolu Göynük kanyonu mevkisinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.
Yaralı olmadıklarını ifade eden turistlerin kurtarılması için AFAD ekipleri çalışma başlattı.
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