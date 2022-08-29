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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220829/kremlin-tum-ulkeler-zaporojye-santraline-bombardimani-durdurmasi-icin-ukraynaya-baski-yapmali-1060520784.html
Kremlin: Tüm ülkeler Zaporojye santraline bombardımanı durdurması için Ukrayna'ya baskı yapmalı
Kremlin: Tüm ülkeler Zaporojye santraline bombardımanı durdurması için Ukrayna'ya baskı yapmalı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ni (NGS) bombalamaması ve tüm Avrupa'nın güvenliğini tehdit etmemesi için tüm ülkelerin... 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T14:01+0300
2022-08-29T14:01+0300
ukrayna krizi
zaporojye
nükleer santral
rusya
ukrayna
kremlin
dmitriy peskov
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Bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, tüm ülkelere Zaporojye NGS’ni bombalamaması ve tüm Avrupa'nın güvenliğini tehdit etmemesi için Ukrayna'ya baskı yapma çağrısında bulundu.Peskov, “Askeri gerilim, (NGS) sahasını ve bitişik alanları bombalamaması için Ukrayna tarafına yapılacak baskı ile azaltabilir” diye konuştu.‘Rusya, IAEA heyetinin NGS’ye yapacağı ziyarete ilgi duyuyor ve işbirliğine hazır’Rusya’nın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) heyetinin NGS’ye yapacağı ziyarete ilgi duyduğuna dikkat çeken Peskov, Moskova’nın söz konusu ziyareti beklediğini, işbirliği ve etkileşime açık olduğunu vurguladı.‘IAEA heyetinin NGS’ye girişi Ukrayna güçlerinin kontrolünde olan bölgeden yapılacak’Kremlin Sözcüsü, “Bu bölgeye (Zaporojye NGS) giriş, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilen bölgeden gerçekleştirilecek. Anladığımız kadarıyla oradaki güvenlik Ukraynalılar tarafından sağlanacak” ifadelerini kullandı.‘Rusya, IAEA heyetinin güvenliğini sağlayacak’Rusya’nın da kendi tarafında IAEA heyetinin güvenliğini sağlayacağı bilgisini veren Peskov, “Rusya tarafından kontrol edilen bölgeye gelince, elbette orada sürekli hakim olan ve Ukrayna'nın sürekli bombardımanları ile ilişkili riskler dikkate alınarak tüm güvenlik gerekli, uygun düzeyde sağlanacak” vurgusunu yaptı.Kremlin Sözcüsü, Zaporojye NGS çevresinde askerden arındırılmış bir bölge oluşturmanın söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220828/zaharova-zaporojye-nukleer-guc-santrali-ile-ilgili-durumu-carpitma-girisimleri-konusunda-uyardi-1060499516.html
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zaporojye, nükleer santral, rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov
zaporojye, nükleer santral, rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov

Kremlin: Tüm ülkeler Zaporojye santraline bombardımanı durdurması için Ukrayna'ya baskı yapmalı

14:01 29.08.2022
© Sputnik / Сергей ГунеевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ni (NGS) bombalamaması ve tüm Avrupa'nın güvenliğini tehdit etmemesi için tüm ülkelerin Ukrayna'ya baskı yapması gerektiğine inandığını söyledi.
Bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, tüm ülkelere Zaporojye NGS’ni bombalamaması ve tüm Avrupa'nın güvenliğini tehdit etmemesi için Ukrayna'ya baskı yapma çağrısında bulundu.
Peskov, “Askeri gerilim, (NGS) sahasını ve bitişik alanları bombalamaması için Ukrayna tarafına yapılacak baskı ile azaltabilir” diye konuştu.

‘Rusya, IAEA heyetinin NGS’ye yapacağı ziyarete ilgi duyuyor ve işbirliğine hazır’

Rusya’nın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) heyetinin NGS’ye yapacağı ziyarete ilgi duyduğuna dikkat çeken Peskov, Moskova’nın söz konusu ziyareti beklediğini, işbirliği ve etkileşime açık olduğunu vurguladı.

‘IAEA heyetinin NGS’ye girişi Ukrayna güçlerinin kontrolünde olan bölgeden yapılacak’

Kremlin Sözcüsü, “Bu bölgeye (Zaporojye NGS) giriş, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilen bölgeden gerçekleştirilecek. Anladığımız kadarıyla oradaki güvenlik Ukraynalılar tarafından sağlanacak” ifadelerini kullandı.

‘Rusya, IAEA heyetinin güvenliğini sağlayacak’

Rusya’nın da kendi tarafında IAEA heyetinin güvenliğini sağlayacağı bilgisini veren Peskov, “Rusya tarafından kontrol edilen bölgeye gelince, elbette orada sürekli hakim olan ve Ukrayna'nın sürekli bombardımanları ile ilişkili riskler dikkate alınarak tüm güvenlik gerekli, uygun düzeyde sağlanacak” vurgusunu yaptı.
Kremlin Sözcüsü, Zaporojye NGS çevresinde askerden arındırılmış bir bölge oluşturmanın söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
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